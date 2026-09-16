'पवन सिंह को हर लड़की न्यूड दिखती है', एक्टर को किया बदनाम! कमेंट सुन रोने लगी हीरोइन, बोली- वो ऐसे नहीं..

पावर स्टार पवन सिंह हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. उन्हें लेकर कंट्रोवर्सियल बातें सुनने को मिलती हैं. बीते दिनों भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा ने एक्टर को लेकर चौंकाने वाली बातें कही थीं. कहा कि पवन सिंह दारूबाज हैं. उन्हें अपनी मां के अलावा हर लड़की न्यूड दिखती है. स्मृति के इन बयानों पर एक्ट्रेस श्वेता महारा ने रिएक्ट किया है.

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श्वेता ने किया पवन सिंह को सपोर्ट

श्वेता ने स्मृति की बातों को गलत बताते हुए कहा कि पवन सिंह ऐसे नहीं हैं. वो एक्टर की तारीफ करते हुए इमोशनल होकर रोने लगती हैं. स्मृति को करारा जवाब देते हुए श्वेता ने कहा- वो लाइन काफी गंदी थी. छी... मैं तो वैसे भी आउटसाइडर हूं. अगर पवन सिंह को अपनी मां के अलावा हर महिला... दिखती है. मैं वो शब्द अपनी जुबान पर लेना भी नहीं चाहूंगी. उन्होंने इतने घटिया वर्ड यूज किए थे. फिर श्वेता ने पवन सिंह का गिफ्ट किया हुआ लहंगा दिखाया.

श्वेता ने पूछा- अगर पवन सिंह ऐसे हैं तो फिर ये क्या है? ये मुझे पावर स्टार पवन सिंह ने दिया. जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं. मुझे ये गिफ्ट देते वक्त वो काफी इमोशनल थे. उन्होंने कहा- अगर आज मेरी बीवी यहां होती, या घर की कोई महिला होती तो वो ये सब चीजें करती. तब उनकी अम्मा गांव गई हुई थी. श्वेता ने बताया कि पवन सिंह की ये बात सुनकर वो इमोशनल हो गई थीं. वो गाड़ी में बैठकर रो रही थीं.

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पवन सिंह और श्वेता ने कई भोजपुरी म्यूजिक वीडियो में काम किया है. श्वेता उत्तराखंड की हैं. वो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम करती हैं. पवन सिंह उनकी शादी में गेस्ट बने थे. पावर स्टार के फैंस ने श्वेता को सपोर्ट किया है.

क्या कहा था स्मृति ने?

एक पॉडकास्ट में स्मृति ने पावर स्टार पर कीचड़ उछाला था. उन्होंने कहा था- वो महीने के 25 दिन दारू के नशे में रहते हैं. उनकी मां के अलावा उन्हें हर लड़की न्यूड दिखती है. स्मृति के इन दावों को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी बवाल मचा था.



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