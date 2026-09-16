PM मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी में यज्ञ-हवन, लंबी उम्र के लिए की गई प्रार्थना

प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन को लेकर देशभर में तैयारियां चल रही हैं. इसी कड़ी में जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने यज्ञ-हवन कर उनका जन्मदिन मनाया. कामना पूर्ण हनुमान मंदिर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई.

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हवन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवन कुंड में विधि-विधान से आहुतियां दीं. इस दौरान पूरा मंदिर परिसर वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज उठा. कार्यकर्ताओं ने धार्मिक अनुष्ठान के जरिए प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की. आयोजन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए और उत्साह के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

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कटआउट को खिलाई मिठाई, फिर कार्यकर्ताओं ने किया मुंह मीठा

यज्ञ-हवन और पूजन संपन्न होने के बाद कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के कटआउट को प्रतीक रूप से मिठाई खिलाई. इसके बाद सभी ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कर जन्मदिन की खुशियां साझा कीं. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के प्रति कार्यकर्ताओं का उत्साह नजर आया.

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बीजेपी काशी क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने कहा कि उन्होंने हवन-पूजन के जरिए ईश्वर से प्रार्थना की है कि पीएम मोदी दीर्घायु और स्वस्थ रहें. उन्होंने कामना की कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश फिर से एक बार सोने की चिड़िया बने. कार्यक्रम के दौरान धार्मिक आस्था और राजनीतिक उत्साह दोनों का माहौल देखने को मिला.

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वाराणसी में जन्मदिन से पहले धार्मिक आयोजन

दरअसल, नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 76वां जन्मदिन मनाएंगे. इससे एक दिन पहले वाराणसी में उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशेष पूजा-अर्चना कर जन्मदिन का जश्न शुरू किया. कामना पूर्ण हनुमान मंदिर में हुए इस आयोजन में मंत्रोच्चार, हवन और प्रसाद वितरण के जरिए प्रधानमंत्री के लिए मंगलकामनाएं की गईं.

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