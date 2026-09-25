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महिलाओं के लिए अब अलग यूरोलॉजी OPD, आरएमएम हॉस्पिटल में होगी शुरू, इन बीमारियों का होगा इलाज

दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में 30 सितंबर से ग्राउंड प्लोर के रूम नंबर 63 में महिलाओं के लिए यह ओपीडी शुरू हो जाएगी. इसकी अगुवाई डॉ. हेमंत कुमार गोयल, प्रोफेसर एवं हेड, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट करेंगे.  इस ओपीडी के बारे में डॉ. हेमंत ने Aajtak.in को बताया है.

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RML हॉस्पिटल. (File photo: ITG)
RML हॉस्पिटल. (File photo: ITG)

 बार-बार पेशाब आना, अचानक तेज यूरिन लगना, पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द जैसी समस्याओं को महिलाएं उम्र बढ़ने या डिलीवरी के बाद सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देती हैं. कुछ मामलों में महिलाएं अपनी इन समस्याओं को डॉक्टरों या परिवार में किसी से शेयर करने से भी बचती हैं. इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए अब दिल्ली के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (ABVIMS) और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में महिलाओं के लिए अलग फीमेल यूरोलॉजी ओपीडी शुरू की जा रही है. इसमें महिलाओं में यूरोलॉजी से संबंधित कई बीमारियों का इलाज किया जाएगा.

आरएमएल हॉस्पिटल में 30 सितंबर से ग्राउंड प्लोर के रूम नंबर 63 में महिलाओं के लिए यह ओपीडी शुरू हो जाएगी. इसकी अगुवाई डॉ. हेमंत कुमार गोयल, प्रोफेसर एवं हेड, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट करेंगे. इस ओपीडी के बारे में डॉ. हेमंत ने Aajtak.in को बताया है.

यह भी पढ़ें: एक दिन में इतने ड्राई फ्रूट्स खाने से कम हो सकता है हाई बीपी का खतरा, हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद

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क्या नया है इस फीमेल यूरोलॉजी ओपीडी में? 

डॉ. हेमंत ने बताया कि इस ओपीडी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि महिलाओं की यूरोलॉजी से जुड़ी समस्याओं पर स्पेशल फोकस किया जाएगा. इसके साथ जांच और इलाज किया जा सकेग. इस OPD में मुख्य रूप से छह तरह की समस्याओं को शामिल किया गया है,जिसमें  बिना कंट्रोल पेशाब निकल जाने की समस्या, पेल्विक ऑर्गन का नीचे की ओर खिसकना, बार-बार और अचानक तेज पेशाब लगना,पेशाब की नली की समस्या, पेशाब करने में परेशानी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों में कमजोरी या गड़बड़ी जैसी समस्याओं को ठीक किया जाएगा. महीने में 2 दिन बुधवार को यह ओपीडी मरीजों के लिए चलेगी. 

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डॉ हेमंत के मुताबिक, यह ओपीडी केवल महिलाओं के लिए होगी ताकि वह अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बात कर सकें और डॉक्टर भी डिटेल में पूरी मेडिकल हिस्ट्री ले सकें, इससे यह फायदा होगा कि समय पर यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियों का पता चल जाएगा और उसी के हिसाब से ही इलाज भी किया जाएगा. 

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डिलीवरी और उम्र के बाद इन समस्याओं को न करें नजरअंदाज

डॉ. हेमंत ने बताया कि महिलाओं में पैल्विक मसल्स की कमजोरी और डिलीवरी के बाद कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं. कुछ महिलाओं में ब्लैडर या दूसरे पैल्विक ऑर्गन नीचे की तरफ आ सकते हैं, जिससे भारीपन से लेकर यूरिन लीक होने जैसी समस्याएं हो जाती हैं. महिलाओं में यूरिन लीकेज, बार-बार पेशाब आना जैसी समस्याओं को सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. 

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