मटन पार्टी, शराब की बोतल और दो देसी पिस्टल... बेगूसराय में बदमाशों की दबंगई का वीडियो वायरल

बिहार के बेगूसराय में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं. ताजा मामला बखरी थाना क्षेत्र का है, जहां तीन युवक शराब और मटन के साथ पार्टी करते दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं, पार्टी के दौरान दो देसी पिस्टल भी उनके पास रखी नजर आ रही हैं.

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वायरल वीडियो में तीन युवक मटन पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं. उनके सामने शराब की बोतलें रखी हैं. इसी दौरान युवक गाने की धुन पर वीडियो बनाते हैं और बीच-बीच में देसी पिस्टल लहराते हुए अपनी दबंगई दिखाते हैं. बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब के साथ इस तरह की पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं.

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वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद बखरी थाना पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. पुलिस ने जांच के दौरान वीडियो को सत्य पाया. इसके बाद वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान का प्रयास शुरू किया गया. पुलिस के मुताबिक, एक युवक की पहचान बखरी थाना क्षेत्र के बदिया गांव निवासी नरेश यादव के बेटे पिंटू यादव के रूप में हुई है. बाकी दो युवकों की पहचान की जा रही है.

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वीडियो की जांच में हुई एक आरोपी की पहचान

पुलिस ने वायरल वीडियो की पुष्टि करने के बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है. बखरी थाना पुलिस अब नामजद आरोपी और वीडियो में शामिल अन्य युवकों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वीडियो में इस्तेमाल किए गए दोनों हथियार कहां से आए और शराब की व्यवस्था किस तरह की गई थी.

देखें वीडियो...

इस मामले में मुख्यालय डीएसपी निखिल कुमार ने बताया कि शराब और मटन पार्टी के दौरान हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ था. पुलिस ने वीडियो का सत्यापन किया, जिसमें एक बदमाश की पहचान हो गई है. आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, वीडियो में पहचाने गए पिंटू यादव के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है. उसके संबंध में बताया गया है कि वह कुख्यात बदमाश है और पहले भी दो बार जेल जा चुका है. उस पर हथियार और शराब की तस्करी से जुड़े होने की भी जानकारी सामने आई है. पुलिस अब उसके पुराने मामलों और मौजूदा घटना के बीच कनेक्शन की जांच कर रही है.

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पहले भी वायरल होते रहे हैं हथियारों के वीडियो

बेगूसराय में हथियार लहराने और शराब-मटन पार्टी से जुड़े वीडियो पहले भी सामने आते रहे हैं. कई मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो सामने आने का सिलसिला जारी है. ताजा मामले ने एक बार फिर बदमाशों के बेखौफ रवैये को सामने ला दिया है.

फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. अब देखना होगा कि बखरी थाना पुलिस वीडियो में पहचाने गए पिंटू यादव समेत अन्य युवकों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है. साथ ही जांच के बाद यह भी स्पष्ट होगा कि वीडियो में दिखाई दे रहे हथियार असली हैं या नहीं और आरोपियों तक शराब तथा हथियार पहुंचाने वाले नेटवर्क का कोई कनेक्शन सामने आता है या नहीं.

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