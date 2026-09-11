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कांस्टेबल से सरेआम गाली-गलौज, धक्का-मुक्की... गिरफ्तारी के बाद हाथ जोड़कर बोला- साहब गलती हो गई

बांदा में चौराहे पर पुलिस कांस्टेबल से बदसलूकी और धक्का-मुक्की करने वाले युवक का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. हिरासत में आते ही उसका तेवर बदल गया और वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा. आरोपी ने शराब के नशे में गलती होने की बात कही. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है.

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पुलिस ने पकड़ा तो बोला-दोबारा गलती नहीं करूंगा.(Photo: ITG)
पुलिस ने पकड़ा तो बोला-दोबारा गलती नहीं करूंगा.(Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक युवक को सरेआम गुंडई करना भारी पड़ गया. कालू कुआं चौराहे पर उसने पुलिस कांस्टेबल के साथ कथित तौर पर अभद्रता की, भद्दी-भद्दी गालियां दीं और धक्का-मुक्की की. घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो 9 सितंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. कांस्टेबल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई. पुलिस ने सूचना मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया. हिरासत में आते ही युवक का अंदाज पूरी तरह बदल गया. जो शख्स चौराहे पर भौकाल दिखा रहा था, वही हाथ जोड़कर पुलिस से माफी मांगता नजर आया.

यह भी पढ़ें: कूड़ा फेंकने की छोटी सी बात पर खूनी खेल, बांदा में देवर-भतीजे ने भाभी की ले ली जान

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आरोपी ने पुलिस के सामने कहा कि उससे गलती हो गई है और वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा. उसने बताया कि घटना के समय वह शराब के नशे में था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया. मामले को लेकर पुलिस कांस्टेबल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस के अधिकारियों का धन्यवाद किया.

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चौराहे पर कांस्टेबल से की धक्का-मुक्की

दरअसल, नरैनी विधानसभा के पूर्व बीजेपी विधायक लखनऊ से लौट रहे थे. इसी दौरान बांदा के कालू कुआं के पास एक युवक ने पुलिस कांस्टेबल के साथ कथित तौर पर गुंडई शुरू कर दी. कांस्टेबल के मुताबिक, युवक ने बीच चौराहे पर उसे जमकर गालियां दीं और धक्का-मुक्की करते हुए अभद्रता की.

पीड़ित कांस्टेबल ने बताया कि इस घटना से उसकी भावनाएं आहत हुईं. उसने तत्काल अपने उच्च अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी. अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी. उधर, मौके पर घटनाक्रम देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए.

देखें वीडियो...

सरेआम युवक की दबंगई का किसी ने वीडियो बना लिया. बाद में इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया. वीडियो वायरल होने के बाद लोग पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे. पुलिस ने भी मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी.

गिरफ्तारी होते ही बदल गया अंदाज

एसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुटी थी. इसी दौरान उसके बारे में सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल उसे गिरफ्तार कर लिया. हिरासत में आने के बाद अभिषेक हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखाई दिया.

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अभिषेक ने कहा कि कल शाम शराब के नशे में उससे पुलिस वाले भाईसाहब के साथ गलती हो गई. उसने कान पकड़कर माफी मांगते हुए भविष्य में दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने की बात कही. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान अभिषेक के रूप में हुई है. वह खुरहंड, थाना गिरवां का रहने वाला है. पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और अपनी गलती मानते हुए भविष्य में ऐसी घटना नहीं करने की बात कही.

ASP बोले- कानून हाथ में लेने वालों पर होगी सख्ती

एएसपी शिवराज ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें एक युवक पुलिस कांस्टेबल के साथ अभद्रता और धक्का-मुक्की करता दिखाई दे रहा था. पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर मुकदमा दर्ज किया और युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

उन्होंने बताया कि आरोपी अभिषेक ने अपना अपराध स्वीकार किया है. पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्रवाई की है. एएसपी ने साफ कहा कि जिले में कोई भी व्यक्ति कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, पुलिस कांस्टेबल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस के अधिकारियों का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधी चाहे कोई भी हो, यूपी पुलिस से बच नहीं सकता. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो 9 सितंबर का बताया जा रहा है और यह जिले में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. एसपी पलाश बंसल ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.

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