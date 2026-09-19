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Rose Gel for Face: बाजार से महंगा जेल क्यों खरीदना, घर पर गुलाब की पंखुड़ियो से बनाएं नेचुरल और ताजा रोज जेल, चेहरे पर आएगा गुलाबी निखार

Rose Gel for Face: अगर आप भी अब तक फेस जेल बाजार से खरीदते आ रहे हैं तो रुक जाइए. यहां हम आपको घर पर ही ताजा और नेचुरल रोज जेल बनाने का तरीका बता रहे हैं.

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घर पर बनाएं रोज जेल (Photo: ITG)
घर पर बनाएं रोज जेल (Photo: ITG)

गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल सदियों से खूबसूरती को निखारने और त्वचा को कुदरती रंगत देने के लिए किया जाता रहा है. बाजार में मिलने वाले महंगे रोज जेल में अक्सर आर्टिफिशियल कलर, प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स मिले होते हैं, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

अगर आप बिना किसी केमिकल के अपनी त्वचा को हाइड्रेटेड, सॉफ्ट और गुलाबी निखार देना चाहती हैं, तो ताजे देसी गुलाब की पंखुड़ियों और एलोवेरा जेल की मदद से घर पर ही 100% नेचुरल और ताजा रोज जेल बना सकती हैं. यह जेल त्वचा को ठंडक देने के साथ-साथ डार्क स्पॉट्स और ड्राइनेस को दूर करने में बेहद असरदार है.

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ताजे देसी लाल/गुलाबी गुलाब के फूल - 2 से 3 (पंखुड़ियां अलग की हुई)

गुलाब जल - 3 से 4 बड़े चम्मच

एलोवेरा जेल - 3 बड़े चम्मच (बाजार का या ताजा)

विटामिन E कैप्सूल  - 1

बदाम का तेल या नारियल तेल - 1/2 छोटा चम्मच (सूखी त्वचा के लिए)

बनाने का तरीका:

गुलाब की पंखुड़ियों को अच्छी तरह धो लें ताकि उन पर जमा धूल-मिट्टी पूरी तरह साफ हो जाए.

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धोई हुई पंखुड़ियों को 3-4 चम्मच गुलाब जल के साथ मिक्सी में डालकर बारीक पीस लें. अब एक सूती कपड़े या छलनी की मदद से छानकर गुलाब का गाढ़ा अर्क निकाल लें.

एक साफ कांच के बाउल में 3 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल लें. इसमें तैयार किया हुआ गुलाब का अर्क, 1/2 छोटा चम्मच बादाम का तेल और 1 विटामिन E कैप्सूल का ऑयल मिलाएं.

चम्मच की मदद से इस पूरे मिश्रण को 2-3 मिनट तक लगातार फेंटें. धीरे-धीरे एलोवेरा जेल गुलाब के अर्क को सोख लेगा और यह एकदम बाजार जैसे मखमली, हल्के गुलाबी रंग के जेल में बदल जाएगा.

तैयार रोज जेल को किसी साफ और सूखे कांच के जार में भरकर फ्रिज में रखें. इसे आप 10-15 दिनों तक आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं.

रोज सुबह चेहरा धोने के बाद या रात को सोने से पहले इस जेल को चेहरे और गर्दन पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें.

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