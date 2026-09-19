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बालों को सिल्की और शाइनी बनाने के लिए ये तरीका अपनाते हैं चीन के लोग, आप भी करें फॉलो; रूखेपन की होगी छुट्टी

Chinese Hair Washing Technique: बाल धोने का तरीका भी आपके बालों के रूखेपन को खत्म कर सकता है. चीन के लोगों का बाल धोने का तरीका सिर्फ शैंपू या कंडीशनर करने तक सीमित नहीं है. वे लोग खास रूटीन के साथ बाल धोते हैं, जिसकी वजह से उनके बाल हमेशा सिल्की-शाइनी बने रहते हैं.

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चीन के लोग बाल धोने से पहले अच्छे से कंघी करते हैं. (Photo: ITG)
चीन के लोग बाल धोने से पहले अच्छे से कंघी करते हैं. (Photo: ITG)

Chinese Hair Washing Technique: बाल धोते समय आप भी पहले शैंपू लगाते हैं, फिर कंडीशनर और आखिर में पानी से धोकर काम खत्म? अगर हां, तो अपने हेयर वॉश रूटीन में थोड़ा बदलाव करके देखिए. चीन में बाल धोने को सिर्फ सफाई का तरीका नहीं, बल्कि एक रिलैक्सिंग हेयर केयर रिचुअल की तरह देखा जाता है. यहां स्कैल्प की सफाई के साथ मसाज, हर्बल ट्रीटमेंट और स्टीम जैसे स्टेप्स भी शामिल किए जाते हैं.

इसी तरह की चीनी हेयर वॉश तकनीक इन दिनों चर्चा में है. इसमें बालों को धोने के लिए 6 स्टेप फॉलो किए जाते हैं, जिनका फोकस स्कैल्प की अच्छी तरह सफाई करने के साथ बालों को मुलायम और चमकदार बनाए रखने पर होता है. खास बात ये है कि इसके लिए हर बार महंगे पार्लर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती. आप इसके कई स्टेप घर पर अपने हेयर वॉश रूटीन में शामिल कर सकते हैं. अगर आप भी सिल्की और शाइनी बाल चाहते हैं, तो चीनी लोगों का हेयर केयर रूटीन अपना सकते हैं. 

स्टेप 1- शैंपू से पहले सूखे बालों में करें कंघी 
बाल गीले करने से पहले मुलायम ब्रिसल्स वाले कंघे से स्कैल्प को हल्के हाथों से ब्रश करें. इससे डेड स्किन, रूसी और प्रोडक्ट बिल्डअप हटाने में मदद मिल सकती है और बालों की उलझन भी कम होती है. ध्यान रखें कि स्कैल्प को जोर से न रगड़ें.

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स्टेप 2- गुनगुने पानी से भिगोएं बाल
बालों और खासकर जड़ों को गुनगुने पानी से अच्छी तरह भिगोएं. इससे स्कैल्प का एक्स्ट्रा तेल और गंदगी आसानी से निकलने में मदद मिल सकती है. लेकिन ध्यान रखें कि बाल धोने के लिए कभी भी बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे बाल और स्कैल्प ड्राई हो सकते हैं.

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स्टेप 3- दो बार लगाएं शैंपू
शैंपू को मुख्य रूप से जड़ों और स्कैल्प पर लगाएं. पहली बार में तेल और प्रोडक्ट बिल्डअप साफ करें, फिर दूसरी बार शैंपू करके स्कैल्प को अच्छी तरह क्लीन करें. उंगलियों के पोरों से हल्के हाथों से मसाज करें और नाखूनों से स्कैल्प न खुजलाएं.

स्टेप 4- जड़ों पर लगाएं हर्बल ट्रीटमेंट
स्कैल्प के लिए बने टॉनिक या हेयर ट्रीटमेंट को जड़ों पर लगाकर 2-3 मिनट हल्के हाथों से मसाज करें. चीनी हेयर केयर में जिनसेंग, हे शौ वू (ये एक खास तरह की जड़ है, जिसका इस्तेमाल चीन में पुराने समय से इलाज के लिए किया जाता रहा है. इसे खासतौर पर बालों की सेहत और शरीर को मजबूत रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.) और अदरक जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है.  

स्टेप 5- दें स्टीम का हल्का टच
हेयर ट्रीटमेंट के बाद कुछ मिनट तक बालों और स्कैल्प को हल्की स्टीम दी जाती है. इससे बालों को सॉफ्ट महसूस कराने में मदद मिल सकती है. घर पर स्टीम लेते समय बहुत ज्यादा गर्म भाप और लंबे समय तक स्टीम करने से बचें.

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स्टेप 6- आखिर में करें कूल वॉटर रिंस
सबसे आखिर में ठंडे या कूल पानी से बालों को अच्छी तरह रिंस करें. इससे बालों की बाहरी लेयर स्मूद महसूस हो सकती है और बाल ज्यादा शाइनी नजर आ सकते हैं.

6 स्टेप में बदलें अपना हेयर वॉश रूटीन
इस तकनीक में सिर्फ शैंपू पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि स्कैल्प की सफाई, मसाज, सही टेंपरेचर वाले पानी और मॉइश्चर को भी अहमियत दी जाती है. हालांकि इससे बालों की ग्रोथ या हेयर फॉल पर पक्के असर का दावा नहीं किया जा सकता. स्कैल्प पर कोई हर्बल प्रोडक्ट लगाने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स और अपनी स्किन की सेंसटिविटी का ध्यान रखें.

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