टॉयलेट की खिड़की से निकला, पाइप के सहारे उतरा... भोपाल के हमीदिया अस्पताल से भागा कैदी, मगर हो गया नाकाम

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल से एक बार फिर कैदी के भागने की कोशिश का मामला सामने आया है. नर्मदापुरम जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी सचेंद्र उर्फ सचिन राजपूत ने देर रात अस्पताल की चौथी मंजिल से भागने की कोशिश की. कैदी टॉयलेट की खिड़की से बाहर निकला और पाइप के सहारे नीचे उतरने लगा, लेकिन अस्पताल से बाहर निकलने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया.

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जानकारी के मुताबिक, कैदी 15 सितंबर से हमीदिया अस्पताल में भर्ती था. उसने टिन का टुकड़ा निगलने की बात कही थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया. हालांकि जांच के दौरान उसके शरीर के अंदर कोई वस्तु नहीं मिली.

17 सितम्बर की में रात करीब 3 बजे कैदी टॉयलेट की खिड़की से बाहर निकला और पाइपलाइन के सहारे नीचे उतरने लगा. कैदी के गायब होने की जानकारी मिलते ही अस्पताल और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. करीब एक घंटे तक तलाश के बाद कैदी पाइपलाइन के पास मिला और उसे पकड़ लिया गया.

सचेंद्र उर्फ सचिन राजपूत हत्या और फिरौती के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. घटना के बाद कोहेफिजा पुलिस ने कैदी के खिलाफ अस्पताल से भागने के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि 17 तारीख की रात में हमीदिया अस्पताल से 1 कैदी फरार होने की कोशिश कर रहा था जो कि नर्मदापुरम से आया था. पुलिस ने सर्चिंग की तो कुछ देर बाद वह पकड़ा गया था. पुलिस ने उसको गिरफ्त में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. देखें VIDEO:-

हमीदिया अस्पताल से कैदी के भागने की कोशिश का यह मामला एक बार फिर अस्पताल में कैदियों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है.

पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है कि कैदी सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर चौथी मंजिल तक कैसे पहुंचा और उसे निगरानी में रखने में कहां चूक हुई.

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