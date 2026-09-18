करोड़पति समय रैना ने '12th फेल' एक्ट्रेस से गुपचुप रचाई शादी? करीबी का दावा, सोशल मीडिया पर मची हलचल

इन दिनों शोबिज की दुनिया में समय रैना और मेधा शंकर के अफेयर की चर्चा है. हाल ही में मेधा, समय के शो 'इंडियाज गॉट लेंटेंट' के पेनल में शामिल हुईं. शो पर दोनों की केमिस्ट्री देखकर कयास लगाए गए कि दोनों प्यार में हैं. अब खबरें आ रही हैं कि दोनों दो महीने पहले ही शादी कर चुके हैं. जानते हैं कि ये खबर कहां से और कैसे उड़ी.

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शादीशुदा हैं समय और मेधा?

समय और मेधा के बीच रोमांस की चर्चा कई महीनों से चल रही है. दोनों को अकसर साथ घूमते देखा गया है, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट्स मिलती-जुलती हैं और वो कई इवेंट्स में साथ नजर आए हैं. लोगों ने ध्यान दिया कि समय ने मेधा के साथ डेटिंग की खबरों पर कभी सफाई नहीं दी, जबकि शेरोन वर्मा संग डेटिंग रूमर्स पर तुरंत रिएक्शन दिया था.

कुछ समय पहले रेडिट की एक पोस्ट (जो बाद में डिलीट कर दी गई, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट वायरल हुए) में दावा किया गया कि समय और मेधा रियल में एक कपल हैं और दिसंबर 2026 में शादी करने वाले हैं. पोस्ट करने वाले ने कहा कि वो समय के परिवार के काफी करीब हैं और उनकी मां से ये जानकारी मिली है.

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रेडिट पर वायरल पोस्ट

एक और रेडिट पोस्ट में दावा किया गया कि समय और मेधा ने सितंबर महीने में बांद्रा में एक निजी समारोह में शादी कर ली है और इसे छुपाकर रखा है. हालांकि, रेडिट पर वायरल हुई ये पोस्ट कितनी सच है और कितनी झूठ हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं. ना ही इस पर समय और मेधा की ओर से कोई आधारिक बयान सामने आया है.

समय ने दिया था हिंट

अगस्त 2026 में IGL के एक एपिसोड में जब एक फैन ने पूछा कि पैनलिस्ट्स में वो किसके सबसे करीब हैं, तो समय ने कहा, "मेधा शंकर मेरे करीब हैं." इसी बयान ने रोमांस की अफवाहों को हवा दी. दोनों का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें दोनों भीड़भाड़ वाली जगह पर साथ चलते दिखे, लेकिन जब उन्हें पैपराजी दिखे, तो वो अलग-अलग दिशाओं में चले गए. अब देखते हैं कि समय और मेधा सीक्रेट वेडिंग न्यूज पर किस तरह रिएक्ट करते हैं.

दोनों के वर्कफ्रंट की बात करें, तो समय रैना इंडियाज लैटेंट सीजन 2 से कॉमेडी की दुनिया में कमबैक कर चुके हैं. दूसरी ओर मेधा शंकर को '12th फेल' फिल्म के लिए जाना जाता है. इस फिल्म ने उन्हें रातोरात शोहरत दी.

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