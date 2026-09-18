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कमरे में जन्मदिन की सजावट, फ्रिज में 5 साल की बेटी की लाश... पिता की मौत से खुला खौफनाक राज

गुजरात के अमरेली में आर्थिक तंगी से परेशान एक पिता ने अपनी 5 साल की बेटी की हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली. घर के एक कमरे में गुब्बारे, मोमबत्तियां और पूजा की तैयारी थी, जबकि बच्ची का शव फ्रिज में रखा मिला. पुलिस को तीन नोट मिले, जिनमें पिता ने वारदात और इसके पीछे की वजह का जिक्र किया था.

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दरवाजा खुला तो सामने था खौफनाक मंजर.(Photo: Representational)
दरवाजा खुला तो सामने था खौफनाक मंजर.(Photo: Representational)

गुजरात के अमरेली जिले में एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया. 40 वर्षीय किशोर धनक ने कथित तौर पर अपनी 5 साल की बेटी हिमांशी की हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली. यह पूरी घटना एक ऐसे कमरे में हुई, जिसे गुब्बारों और मोमबत्तियों से सजाया गया था.

पुलिस के मुताबिक, किशोर धनक कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर था. बुधवार को वह अपनी बेटी के साथ घर पर था. आरोप है कि उसने हाथ से बच्ची का मुंह दबाकर उसकी जान ले ली. इसके बाद शव को फ्रिज में रख दिया और खुद भी जान दे दी.

यह भी पढ़ें: शेर देखने गए 3 दोस्त, 21 साल के युवक को घसीटकर उठा ले गया, डेढ़ महीने में 7वीं मौत से दहला अमरेली

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राजुला के डिप्टी एसपी नयना गोरडिया ने बताया कि मौके से तीन सुसाइड नोट मिले हैं. ये सभी नोट बेड पर रखे थे. एक नोट में किशोर ने लिखा था कि उसने पर्सनल लोन लिया था और उस रकम को कंस्ट्रक्शन के काम में लगाया था.

7.25 लाख रुपये नहीं मिले तो टूटा सब्र

एफआईआर में किशोर की पत्नी मंजुबेन के हवाले से बताया गया है कि उसे 7.25 लाख रुपये मिलने थे, लेकिन उसके कारोबारी दोस्तों ने रकम नहीं दी. उसके पास पैसे नहीं बचे थे और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था. इसी वजह से उसने बेटी के साथ खुदकुशी करने की बात नोट में लिखी.

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दूसरे नोट में उसने बच्ची की हत्या करने की वजह बताई. पुलिस के अनुसार, उसने लिखा कि वह नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद बेटी को परेशानी झेलनी पड़े. तीसरे नोट में उसने माफी मांगी और बच्ची के शव को फ्रिज में रखने की बात बताई.

पुलिस के मुताबिक, घटना का पता तब चला जब मंजुबेन 14 सितंबर को अपने पिता के घर गई हुई थी. उसने किशोर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं उठा. इसके बाद बुधवार शाम उसने अपने भाई को घर जाकर देखने के लिए भेजा.

दरवाजा खुला तो सामने था खौफनाक मंजर

जब घर का दरवाजा नहीं खुला तो मंजुबेन के भाई ने उसे तोड़कर अंदर प्रवेश किया. वहां किशोर का शव मिला. पुलिस जब कमरे में पहुंची तो उसे कुछ असामान्य लगा. इंस्पेक्टर पीएल चौधरी के मुताबिक, कमरे को गुब्बारों और मोमबत्तियों से सजाया गया था.

पुलिस ने बताया कि किशोर ने बेटी को सफेद कपड़े पहनाए थे और उसके सिर पर दुपट्टा रखा था. फ्रिज के अंदर बच्ची के शव के साथ कुशन भी रखे गए थे. उसके होंठों पर तुलसी की पत्तियां रखी गई थीं. कमरे में चॉकलेट भी रखी गई थीं और कुछ चॉकलेट फ्रिज के अंदर भी थीं.

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इंस्पेक्टर चौधरी के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर अपनी बेटी का आखिरी बार जन्मदिन मनाना चाहता था. कमरे में मूर्तियों के साथ पूजा भी की गई थी. हालांकि उस दिन हिमांशी का जन्मदिन नहीं था, फिर भी फ्रिज पर 'Happy Birthday Himanshi' लिखा एक कागज रखा हुआ था.

हत्या का केस दर्ज, जांच जारी

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का केस दर्ज किया है. मामले की आगे जांच की जा रही है. पुलिस अब घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है और मौके से मिले तीनों नोट भी जांच का हिस्सा हैं.

घटना ने उस कमरे की तस्वीर को बेहद भयावह बना दिया, जहां बाहर से जन्मदिन जैसी सजावट नजर आ रही थी, लेकिन अंदर पिता और उसकी मासूम बेटी की मौत का राज छिपा था. आर्थिक संकट से जुड़ी बातों का जिक्र करते हुए छोड़े गए नोट अब पुलिस की जांच में अहम कड़ी बने हुए हैं.

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