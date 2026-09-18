दांतों की सफाई का नया तरीका! Oral-B iO2 लॉन्च, 3 ब्रशिंग मोड और ऑटो प्रेशर सेंसर

इंसानों के लिए दांतों की अहम भूमिका है और इनके खराब होने पर बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है. इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि दांतों को हमेशा क्लीन रखना चाहिए. लोगों की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए Oral-B ने खास इलेक्ट्रिक टूथब्रश लॉन्च किया है.

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न्यू इलेक्ट्रिक ब्रश का नाम Oral-B iO Series 2 (iO2) है. कंपनी ने बताया है कि इससे रोजाना की सेल्फ केयर रूटीन को प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा. कंपनी ने iO2 में चर्चित डेंटिस्ट-प्रेरित iO मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी को शामिल किया है, जिसकी मदद से सिंगल टच में कई फीचर्स मिलेंगे.

Oral-B का इलेक्ट्रिक ब्रश एक फ्रिक्शनलेस मैग्नेटिक ड्राइव मोटर से कंट्रोल होता है. यह शोर करने वाले मैकेनिकल गियर्स की जगह बिना आवाज के काम करता है. Oral-B के खास डेंटिस्ट-प्रेरित राउंड ब्रश हेड के साथ मिलकर iO2 हल्के माइक्रो-वाइब्रेशन का इस्तेमाल करता है.

100% तक अधिक प्लाक हटाएगा

कंपनी ने बताया है कि यह मैनुअल टूथब्रश की तुलना में 100% तक अधिक प्लाक हटाने की काबिलियत रखता है. साथ ही यूजर्स को बिना किसी शोर के बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है.

नाजुक मसूड़े के लिए बेस्ट है ब्रश

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जिन लोगों के नाजुक मसूड़े हैं उनको जरूरत से ज्यादा ब्रश करने से बचाने के लिए इसमें ऑटोमैटिक प्रेशर सेंसर दिया गया है. साथ ही यह इलेक्ट्रिक ब्रश स्पीड को भी ऑटोमेटिक कंट्रोल कर ज्यादा दबाव पड़ने पर यह ब्रश की स्पीड को अपने आप कम कर देता है.

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इलेक्ट्रिक ब्रश में तीन मोड दिए हैं

Oral-B के इलेक्ट्रिक ब्रश में तीन मोड दिए हैं, जो डेली क्लीन, सेंसटिव और सुपर सेंसटिव होते हैं. जो लोग पहली बार इलेक्ट्रिक टूथब्रश इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए iO2 डिफॉल्ट रूप से Super Sensitive मोड में शुरू होता है.

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Flipkart पर सेल के लिए उपलब्ध होगा

Oral-B का यह इलेक्ट्रिक ब्रश ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर सेल के लिए उपलब्ध होगा. स्पेशल लॉन्च कीमत 2,449 रुपये से लेकर 2,999 के बीच होगी, जो वेरिएंट के आधार पर होगी.

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