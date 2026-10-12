scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बहन' को यूट्यूबर ने गलत तरीके से छुआ! 150 कैमरों पर हुआ कोजी, नजदीकियों पर सलमान खान ने उठाए सवाल

बिग बॉस 20 में भाई-बहन बोलकर एक-दूसरे के करीब आने वाले स्काउट ओपी और लव गिल का रिश्ता सुर्खियों में है. दोनों की हरकतों पर अब होस्ट सलमान खान का गुस्सा फूटा है. सलमान ने उनके टची बिहेवियर पर सवाल उठाए.

Advertisement
X
स्काउट ओपी और लव गिल ने पार की हदें (Photos: Instagram @lovegillkalakaar, @scoutop)
स्काउट ओपी और लव गिल ने पार की हदें (Photos: Instagram @lovegillkalakaar, @scoutop)

बिग बॉस में लव एंगल तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन भाई-बहन के रिश्ते में हदें पार होते हुए शायद पहले कभी नहीं देखा होगा. बिग बॉस 20 में गेमर स्काउट ओपी पंजाबी एक्ट्रेस लव गिल को बहन बोलकर उन्हीं के साथ कोजी हो रहे हैं. बहन-भाई के रिश्ते में लव और स्काउट के टची बिहेवियर पर अब सलमान खान ने भी सवाल उठाए. 

क्या बोले सलमान?

वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने इनडायरेक्टकली लव गिल से स्काउट ओपी संग उनकी बढ़ती नजदीकियों पर सवाल किया. सलमान ने लव से पूछा- क्या आपका कोई भाई है? लव ने इसपर बताया कि उनका 17 साल का एक छोटा भाई है. 

सम्बंधित ख़बरें

Nakul Dhull Bigg boss 20
'बिग बॉस 20' में नकुल धुल की एंट्री, विवादित बयान पर दी सफाई
Bigg boss 20 Qazi Touqeer salman khan
'जेल में भी प्यार से खाना देते हैं', बिग बॉस 20 में बोले सलमान खान
Salman Khan claims actresses pay paparazzi for back shot
'बैकशॉट के लिए पैसे देती हैं एक्ट्रेसेज', सलमान ने खोली पोल
Salman Khan,Somy Ali
'मुझे कोई दिलचस्पी नहीं ', सलमान संग पैचअप पर बोलीं सोमी अली
Salman khan on youtube
यूट्यूब पर सलमान खान की एंट्री, हाफ पैंट में वीडियोज देख चौंके फैंस

सलमान ने फिर लव से पूछा कि क्या भाई संग वो फिजिकल टच में अनकंफर्टेबल फील करती हैं? इसपर लव ने इनकार किया. सलमान ने फिर लव गिल से आगे पूछा कि क्या उनके भाई उन्हें पैर से टच करते हैं, तो उन्हें ठीक लगता है? इसपर लव ने हामी भरी.

जब लव ने कहा कि उन्हें टची बिहेवियर से कोई परेशानी नहीं है, तो फिर सलमान खान ने उस बात को वहीं खत्म कर दिया. लेकिन सलमान के चेहरे पर साफ दिखाई दिया कि वो लव और स्काउट ओपी के टची बिहेवियर से खुश नहीं हैं, क्योंकि भाई-बहन बोलकर एक दूसरे संग कोजी होना गलत है. 

Advertisement

 

कैमरे पर दिखीं लव-स्काउट की नजदीकियां

दरअसल, शो की शुरुआत से ही स्काउट ओपी ने पंजाबी एक्ट्रेस लव गिल को बहन बना लिया था. लेकिन बहन बोलने के बाद स्काउट को लव से प्यार होने लगा. उन्होंने शो में लव के लिए अपनी फीलिंग्स का भी इजहार किया. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AVYRA RUSH (@avyra.rush)

 

शो में स्काउट और लव गिल अक्सर फिजिकली कोजी होते नजर आते हैं. लव कभी स्काउट के कंधों पर बैठ जाती हैं, तो कभी उनकी पीठ पर चढ़ जाती हैं. एक क्लिप में स्काउट, लव को बैक मसाज देते दिखे थे. वो पैर से लव को गलत तरीके से छूते हुए भी नजर आ चुके हैं. 

 

भाई-बहन बोलने के बाद कैमरों पर एक दूसरे संग फिजिकली कोजी होने पर लव गिल और स्काउट ओपी को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. फैंस उनके रिश्ते पर सवाल उठा रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हूतियों ने सऊदी में हमले तेज किए, रियाद और दम्माम एयरपोर्ट समेत ये इलाके टारगेट पर |
    नवरात्र में शनि-मंगल का नवपंचम योग, इन 3 राशियों के लिए खुलेगा तरक्की का दरवाजा |
    Isha Ambani Garba: देसी लुक में छाईं ईशा अंबानी! 'जय मां अष्ट भवानी' पर मां के साथ किया गरबा, VIDEO वायरल |
    फ्लाइट में MS Dhoni से मिली एयर होस्टेस, फिर 'कैप्टन कूल' ने कही ये बात... VIDEO वायरल |
    'सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले...', CJI ने विपक्षी नेताओं से नहीं मिलने की बताई वजह |
    देखते रह गए Brezza-Venue! 7.40 लाख की SUV पर टूटे लोग, बनी नंबर 1 |
    न जाना होगा ऑफिस, न करना होगा कोई काम... फिर भी क्रेडिट होगी पूरी सैलरी, क्या है ये व्यवस्था? |
    अभिषेक का तूफान, विकेटों का पतझड़ और गेंदबाजों का पलटवार... इंदौर T20 में ऐसे बाल-बाल बची टीम इंडिया |
    'बहन' को यूट्यूबर ने गलत तरीके से छुआ! 150 कैमरों पर हुआ कोजी, नजदीकियों पर सलमान खान ने उठाए सवाल |
    गाजियाबाद अंशुल हत्याकांड: दहाड़े मारकर रोने वाली पत्नी ही निकली पति की 'कातिल', प्रेमी संग गिरफ्तार
    Advertisement