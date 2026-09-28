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'जेल में डालो', सलमान खान का किसपर फूटा गुस्सा? कैमरे पर दे डाली चेतावनी

AI और डीपफेक के बढ़ते खतरे पर सलमान खान का गुस्सा फूटा है. उन्होंने फर्जी वीडियो और वॉयस क्लोनिंग करने वालों को चेतावनी दी है. दबंग खान ने सोशल मीडिया पर कड़ी सेंसरशिप की मांग की. साथ ही कहा कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए.

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सलमान का फूटा गुस्सा (Photo: Social Media)
सलमान का फूटा गुस्सा (Photo: Social Media)

बॉलीवुड के दबंग हीरो सलमान खान अब हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हैं. चाहे पैपराजी कल्चर हो या सोशल मीडिया ट्रोलिंग. 'बिग बॉस' के मंच से एक बार फिर एक्टर ने ट्रोल्स और एआई (AI) का गलत इस्तेमाल करके फर्जी वीडियो बनाने वालों को आड़े हाथों लिया है और उन्हें सख्त चेतावनी दी है. 

सलमान का फूटा गुस्सा

सलमान ने वीकेंड का वार एपिसोड में कहा कि आजकल कई लोग AI का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. लोगों की आवाज और चेहरों का इस्तेमाल करके फेक वीडियो बना रहे हैं. इसका मासूम लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है. सलमान ने इस तरह के फेक कंटेंट पर अपनी चिंता जाहिर की. उन्होंने ऐसे वीडियो बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की और कहा कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए. 

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भाईजान बोले- किसी ने आपकी AI वॉयस लेकर डब कर दी और किसी को गाली दे दी. आपको पता है ये लोग क्या कर रहे हैं? ये AI वीडियो बना रहे हैं. यहां तक कि इन फर्जी (AI) वीडियोज में मैं भी हूं. देखने में ये बिल्कुल रियल लगते हैं. 

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सलमान ने दी चेतावनी

सलमान आगे बोले- कुछ लोग जिन्हें नहीं पता कि यह AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) है, वो इसे यह सोचकर पोस्ट कर देंगे कि सलमान खान वहां मौजूद थे. लेकिन जिन लोगों को यह बात पता है, जिन्होंने यह वीडियो बनाया है, वो किस तरह के लोग हैं? अब ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए. जब तक इनमें से एक-दो लोग अंदर (जेल) नहीं जाएंगे, तब तक यह सब रुकने वाला नहीं है. 

सलमान ने AI के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए सख्त कानूनों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़े नियमों की मांग भी की. एक्टर ने कहा- सोशल मीडिया पर सेंसरशिप होनी ही चाहिए. मैं इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से उठाने जा रहा हूं. 

सलमान ने पिछले हफ्ते भी ट्रोल्स को चेतावनी दी थी. ट्रोलिंग कल्चर को खत्म करने की सलमान की इस पहल को लोग काफी सराह रहे हैं. वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है?
 

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