Garud Puran: पिता के जीवित रहते पुत्र ना करें ये 5 काम, वरना भोगना पड़ सकता है दुख!

Garud Puran: हिंदू परंपरा में माता-पिता को प्रत्यक्ष देवता का स्थान दिया गया है. गरुड़ पुराण न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा और धार्मिक कर्मकांडों का मार्गदर्शन करता है, बल्कि जीवनकाल में पारिवारिक अनुशासन, नैतिक मूल्यों और मर्यादाओं का पालन करने की भी सीख देता है.

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इस पुराण और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों के अनुसार, जब तक पिता जीवित हैं, वे ही परिवार के मुख्य स्तंभ और मार्गदर्शक होते हैं. उनके रहते पुत्र को अपने व्यवहार और निर्णयों में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में मान-सम्मान, अनुशासन और खुशहाली बनी रहे. आइए जानते हैं कि पिता के जीवनकाल में पुत्र को किन 5 बातों से बचना चाहिए.

खुद को घर का मुख्य निर्णयकर्ता न बनाएं

जब तक पिता परिवार में मौजूद हैं, तब तक घर के प्रमुख फैसले लेने, सामाजिक अगुवाई करने और पारिवारिक आयोजनों का नेतृत्व करने का पहला अधिकार पिता का ही होता है. पुत्र को पिता की अनुमति के बिना या उन्हें दरकिनार करके स्वयं को घर का मुखिया घोषित नहीं करना चाहिए. पिता के रहते पुत्र को हमेशा एक सहयोगी और संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए.

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स्वयं पितृकर्म या श्राद्ध न करना

गरुड़ पुराण के अनुसार, पूर्वजों के तर्पण, पिंड दान या श्राद्ध का प्रथम अधिकार पिता का होता है. यदि पिता जीवित हैं, तो पुत्र को स्वयं मुख्य कर्ता बनकर पूर्वजों का श्राद्ध या पिंडदान नहीं करना चाहिए. इस दौरान पुत्र को अपने पिता के साथ एक सहयोगी की भांति धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होना चाहिए, लेकिन मुख्य स्थान पिता को ही देना चाहिए.

दान और धर्मकर्म में अपना नाम आगे न रखना

यदि पुत्र अपनी कमाई से भी कोई धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, या दान-पुण्य करता है, तो उसे हमेशा अपने पिता के नाम को प्राथमिकता देनी चाहिए. शास्त्रों के अनुसार, जब पुत्र कोई पुण्य कार्य करता है, तो उसका श्रेय सबसे पहले पिता को देने से कुल की प्रतिष्ठा बढ़ती है और पितृ ऋण से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है. खुद को मुख्य दाता बताना या पिता का नाम पीछे रखना मर्यादा के विरुद्ध माना गया है.

निमंत्रण व सामाजिक पट्टिकाओं पर नाम का क्रम न बदलें

किसी भी पारिवारिक आयोजन, विवाह के निमंत्रण पत्र, गृह प्रवेश या सामाजिक मंचों पर पिता का नाम हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए. व्यावहारिक और धार्मिक दृष्टि से यह शिष्टाचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. पिता के जीवित रहते पुत्र का नाम उनसे पहले लिखा जाना पारिवारिक पदक्रम और आदर भाव के विपरीत माना जाता है.

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पारंपरिक प्रतीकों व मर्यादाओं में स्वेच्छा से बदलाव न करना

प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, घर के मुखिया के जीवित रहते परिवार के पारंपरिक प्रतीकों और रीति-रिवाजों में बदलाव करना उचित नहीं माना जाता था. यद्यपि आज के समय में कई नियम बदल चुके हैं, लेकिन इसका मूल भाव यही है कि पिता की मौजूदगी में उनकी अनुमति के बिना कुल की मान्यताओं या परंपराओं का अनादर न किया जाए.

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