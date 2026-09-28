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आखिर क्या है निधि तिवारी का रहस्यमयी राज? रात में फोन पर बात करने वाला NCL इंजीनियर सोनू गायब, फोन भी स्विच ऑफ 

निधि तिवारी की मौत के मामले में अब सोनू सिंह का नाम चर्चा में है. एनसीएल से जुड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी में इंजीनियर बताए जा रहे सोनू ने घटना से पहले निधि की मां को फोन कर जानकारी दी थी. इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ होने की बात सामने आई है. निधि और सोनू के बीच हुई आखिरी बातचीत अब जांच की अहम कड़ी मानी जा रही है.

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निधि तिवारी के सुसाइड के बाद उससे बात करने वाला सोनू गायब है (Photo: ITG)
निधि तिवारी के सुसाइड के बाद उससे बात करने वाला सोनू गायब है (Photo: ITG)

सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने वाली निधि तिवारी के सुसाइड के बाद मामला लगातार रहस्यमयी होता जा रहा है. जांच का एक अहम सिरा एनसीएल में काम करने वाली एक आउटसोर्सिंग कंपनी के इंजीनियर सोनू सिंह तक पहुंच गया है. सोनू सिंह ही अंत तक निधि से बात कर रहा था. बाद में सोनू ने ही निधि की मां को फोन कर घटना की जानकारी दी थी. निधि की मौत के बाद सोनू मोबाइल स्विच ऑफ करके गायब हो गया है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर घटना से ठीक पहले निधि और उसके बीच क्या बातचीत हुई थी. 

निधि तिवारी की मौत को लेकर कई सवाल ऐसे हैं, जिनकी कड़ियां अभी जुड़नी बाकी हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है और सोनू सिंह से जुड़ी जानकारी भी इस जांच का हिस्सा बताई जा रही है. सोनू सिंह मूल रूप से पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है. वह एनसीएल में काम करने वाली एक आउटसोर्सिंग कंपनी में इंजीनियर के तौर पर तैनात है. नौकरी के सिलसिले में उसका सिंगरौली और आसपास के इलाकों में आना-जाना होता रहता था. इसी दौरान सोनू की निधि तिवारी से पहचान होने की बात सामने आई. धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी. निधि सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थीं और उनके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स थे. 

शनिवार रात 8:20 बजे आया वो फोन

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 रात करीब 8:20 बजे निधि की मां हेमलता तिवारी को सोनू सिंह का फोन आया. बताया गया कि निधि ऊपर वाले कमरे में सुसाइड करने जा रही हैं. फोन आते ही घर में हड़कंप मच गया. निधि की मां अपनी दोनों बेटियों के साथ तुरंत ऊपर की मंजिल पर पहुंचीं. लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. परिजनों ने तत्काल रिश्तेदारों को बुलाया. इसके बाद निधि के जीजा नीलेश मिश्रा को भी बुलाया गया. दरवाजा तोड़कर जब परिवार के लोग अंदर पहुंचे तो निधि को गंभीर हालत में पाया गया. परिजन उन्हें तत्काल नीचे लेकर आए और अस्पताल पहुंचाया. एनसीएल अस्पताल सिंगरौली में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. यहीं से इस मामले में सोनू सिंह को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. आखिर सोनू को निधि की स्थिति के बारे में कैसे पता चला? उसने निधि की मां को फोन क्यों किया? और इसके बाद उससे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है?

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आखिर आखिरी बातचीत में क्या हुआ था?

इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल निधि और सोनू के बीच हुई बातचीत को लेकर है. घटना से पहले दोनों के बीच बातचीत होने की बात सामने आई है. ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि उस समय दोनों के बीच क्या बात हुई थी. क्या निधि किसी परेशानी में थीं? क्या किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ था? या फिर कोई और वजह थी? इन सवालों का जवाब अभी सामने नहीं आया है.

निधि के पिता मैनपुरी के रहने वाले

निधि तिवारी के परिवार की बात करें तो उनके पिता अशोक तिवारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के रहने वाले बताए गए हैं. नौकरी के सिलसिले में वह सिंगरौली पहुंचे थे और वहां संचालित हिंडालको पावर प्लांट में कार्यरत रहे. इसी दौरान उन्होंने सिंगरौली के मोरवा क्षेत्र के भूसा मोड़ में जमीन खरीदकर अपना घर बनाया. परिवार में उनकी पत्नी हेमलता तिवारी और बेटियां निधि, शीतल और ममता रहती थीं. निधि परिवार की बड़ी बेटी थीं. उनकी छोटी बहन शीतल तिवारी की शादी सिंगरौली निवासी नीलेश मिश्रा से हुई थी. निधि की शादी नहीं हुई थी. अशोक तिवारी नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद अपने गृह जिले मैनपुरी चले गए थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य सिंगरौली में रहते थे.

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सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थीं निधि

निधि तिवारी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती थीं. वह नियमित रूप से लाइव आती थीं और अपने फॉलोअर्स से बातचीत करती थीं. शॉर्ट वीडियो भी बनाती थीं. बताया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके 16 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे. यही वजह है कि उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद उनके पुराने वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर होने लगे. इनमें एक लाइव वीडियो भी है, जिसमें निधि अपने फॉलोअर्स के सवालों का जवाब देती दिखाई देती हैं. बातचीत के दौरान वह शादी, बॉयफ्रेंड और अकेलेपन से जुड़े सवालों पर भी बात करती हैं. एक जगह वह कहती हैं कि रात में वे लोग जागते हैं जिनका बॉयफ्रेंड या पति होता है, जबकि उनका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है. इसलिए वह जल्दी सो जाती हैं.

लाइव में कहा था- 'मेरा मूड एकदम ऑफ है'

निधि के पुराने लाइव वीडियो का एक और हिस्सा भी अब चर्चा में है. इसमें वह अपने मूड को लेकर बात करती दिखाई देती हैं. वह कहती हैं कि उनका मूड ठीक नहीं है और वह अंदर से तनाव में हैं. बातचीत के दौरान वह अपनी निजी जिंदगी और अकेलेपन से जुड़ी बातें भी करती हैं. एक जगह वह जिंदगी को लेकर भावुक टिप्पणी करती हैं कि इंसान बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी बहुत कुछ खो देता है.

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