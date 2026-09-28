scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की बंपर वैकेंसी, 43 हजार से अधिक पदों पर जॉब्स, लास्ट डे से पहले कर लें अप्लाई 

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इस समय कई भर्तियां चल रही हैं. अलग-अलग सरकारी विभागों और संस्थानों में 45 हजार से ज्यादा पदों पर आवेदन का मौका है. इनमें से कुछ भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया जल्द खत्म होने वाली है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना भर्ती की पात्रता और जरूरी शर्तें चेक करके आवेदन कर सकते हैं. 

Advertisement
X
इन सरकारी पदों पर आई हजारों वैकेंसी.
इन सरकारी पदों पर आई हजारों वैकेंसी.

इस हफ्ते देश के अलग-अलग विभागों में 45 हजार से अधिक पदों पर सरकारी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार लंबे समय से इन पदों पर आवेदन करने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह अच्छा समय है. हालांकि, कई पदों की लास्ट डेट काफी करीब है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्द से जल्द आवेदन कर लें. लेकिन अगर आपको इन पदों से जुड़े डिटेल के बारे में जानकारी नहीं है, तो चलिए पहले पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख, संख्या और सैलरी समेत जान लेते हैं. 

बिहार लोक सेवा आयोग भर्ती

बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से पीजीटी समेत अन्य पर 32,388 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. हालांकि, इन पदों पर आवेदव 25 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जो 26 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे. इस पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को CTET पेपर-1 और BTET पेपर-2 पास होना अनिवार्य है. पद पर आवेदन करने की एज लीमिट 18 से 37 साल की है. वहीं, इसपर सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम के बेसिस पर होगा. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 25 से 32 हजार रुपये मिलेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

नितिन के जीवन में स्वदेश जैसी एक घटना घटी, और जैसा कि वे कहते हैं, फिल्म ने ही उन्हें भारत लौटने के लिए प्रेरित किया. (Photo: आईआईटी कानपुर)
स्वदेश मूवी देखकर लौटे भारत, अब IIT में मच्छरों के दिमाग पर कर रहे रिसर्च
मैनेजर ने की HR से बात, चली गई प्रमोशन.
मैनेजर ने HR से क्या बात की! 30 प्रतिशत हाइक के साथ चला गया हायर पोस्ट
अमेजन में इस प्रोसेस से मिलती है नौकरी. (Photo: Reuters)
अच्छा तो Amazon में नौकरी पाने का ये होता है प्रोसेस! कितने अलग हैं नियम
50 हजार की सैलरी से होगी नौकरी की शुरुआत.
नौकरी शुरू करते ही मिलेगी 50 हजार रुपये की सैलरी! क्या आपको है पता?
14 साल की उम्र में कमा लिए करोड़ों रुपये.
21 साल में कमा लिए 2.64 करोड़ रुपये, शौक को बनाया बिजनेस

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल 

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भर्ती ने 7, 500 पदों के लिए आवेदन मांगें हैं. इसके तहत कॉन्स्टेबल के पदों पर सिलेक्शन किया जाना है. 22 सितंबर से पदों पर आवेदन शुरू हैं, जो 6 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है. इन पदों पर चयन रिटन टेस्ट, फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ पूरा हो जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 19,500 से 62, 000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी. 

Advertisement

RRB NTPC 

RRB NTPC भर्ती के तहत 3,477 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इसके जरिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती की जाएगी.  पदों पर 8 अक्टूबर से आवेदन शुरू होंगे जो, 6 नवंबर को बंद हो जाएंगे. पद पर केवल ग्रेजुएशन किए उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं. पदों पर सिलेक्शन सीबीटी-1, सीबीटी-2, स्किल टेस्ट, डीवी और मेडिकल टेस्ट के साथ पूरा होगा और चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 29,200 से 35,400 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ग्लैमर से दूर क्यों रहती हैं Kumar Vishwas की पत्नी? RPSC पद से क्यों दिया था इस्तीफा? |
    युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की बंपर वैकेंसी, 43 हजार से अधिक पदों पर जॉब्स, लास्ट डे से पहले कर लें अप्लाई  |
    आखिर क्या है निधि तिवारी का रहस्यमयी राज? रात में फोन पर बात करने वाला NCL इंजीनियर सोनू गायब, फोन भी स्विच ऑफ  |
    Manoj Tiwari VIP Bungalow Tour: मनोज तिवारी के बंगले में ‘मिनी इंडिया’, कश्मीर-बिहार रूम से लेकर RSS मीटिंग का भी खास कमरा |
    Garud Puran: पिता के जीवित रहते पुत्र ना करें ये 5 काम, वरना भोगना पड़ सकता है दुख! |
    IND vs WI: विराट कोहली पर कप्तान गिल का बरसा प्यार, मैच के बाद सरेआम कही दिल की बात |
    Amla Chunda Recipe: आप भी नहीं खा पाते आंवला? गुड़ और सोंठ डालकर बनाएं आंवले का चटपटा छुंदा, हेयरफॉल रुकेगा और चमकेगी स्किन |
    जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में छात्रा की खुदकुशी के बाद भारी बवाल, आगजनी, तोड़फोड़ |
    जाते-जाते मॉनसून दिखाएगा भयानक रूप, इन राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट! |
    रायगढ़ के महाड MIDC में जोरदार धमाका, 4 KM तक महसूस हुए झटके
    Advertisement