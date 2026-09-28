युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की बंपर वैकेंसी, 43 हजार से अधिक पदों पर जॉब्स, लास्ट डे से पहले कर लें अप्लाई 

इस हफ्ते देश के अलग-अलग विभागों में 45 हजार से अधिक पदों पर सरकारी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार लंबे समय से इन पदों पर आवेदन करने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह अच्छा समय है. हालांकि, कई पदों की लास्ट डेट काफी करीब है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्द से जल्द आवेदन कर लें. लेकिन अगर आपको इन पदों से जुड़े डिटेल के बारे में जानकारी नहीं है, तो चलिए पहले पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख, संख्या और सैलरी समेत जान लेते हैं.

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बिहार लोक सेवा आयोग भर्ती

बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से पीजीटी समेत अन्य पर 32,388 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. हालांकि, इन पदों पर आवेदव 25 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जो 26 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे. इस पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को CTET पेपर-1 और BTET पेपर-2 पास होना अनिवार्य है. पद पर आवेदन करने की एज लीमिट 18 से 37 साल की है. वहीं, इसपर सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम के बेसिस पर होगा. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 25 से 32 हजार रुपये मिलेंगे.

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भर्ती ने 7, 500 पदों के लिए आवेदन मांगें हैं. इसके तहत कॉन्स्टेबल के पदों पर सिलेक्शन किया जाना है. 22 सितंबर से पदों पर आवेदन शुरू हैं, जो 6 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है. इन पदों पर चयन रिटन टेस्ट, फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ पूरा हो जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 19,500 से 62, 000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी.

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RRB NTPC

RRB NTPC भर्ती के तहत 3,477 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इसके जरिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती की जाएगी. पदों पर 8 अक्टूबर से आवेदन शुरू होंगे जो, 6 नवंबर को बंद हो जाएंगे. पद पर केवल ग्रेजुएशन किए उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं. पदों पर सिलेक्शन सीबीटी-1, सीबीटी-2, स्किल टेस्ट, डीवी और मेडिकल टेस्ट के साथ पूरा होगा और चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 29,200 से 35,400 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा.

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