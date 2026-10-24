scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

KBC 18 Promo: 'रामायण' की कास्ट संग अमिताभ बच्चन की मस्ती, रणबीर के सवाल पर बिग बी ने सुनाया मजेदार किस्सा

कौन बनेगा करोड़पति के दिवाली स्पेशल एपिसोड में फिल्म रामायण की पूरी कास्ट आने वाली है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे के साथ अमिताभ बच्चन का गेम शो खेलेंगे. साथ ही कई सारी बातें भी करेंगे.

Advertisement
X
रामायण की कास्ट से मिले बिग बी (Photo: ITGD)
रामायण की कास्ट से मिले बिग बी (Photo: ITGD)

फिल्म रामायण' की स्टारकास्ट जल्द ही अमिताभ बच्चन के गेम शो कौन बनेगा करोड़पति 18 में नजर आने वाली है. शो के दिवाली स्पेशल एपिसोड में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे बिग बी के साथ मस्ती करते दिखाई देंगे. शो के मेकर्स ने इस खास एपिसोड का प्रोमो शेयर किया है.

केबीसी में रामायण की टीम

प्रोमो में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे को अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत करते देखा जा सकता है. वो वहां रअपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' को प्रमोट करने KBC 18 के सेट पर पहुंचेंगे. पूरा एपिसोड दिवाली के माहौल में रंगा हुआ नजर आएगा. इसमें रणबीर अमिताभ बच्चन से उनकी बचपन की दिवाली से जुड़ी कोई याद पूछते हैं. रणबीर उनसे कहते हैं कि आपकी कोई दिवाली की याद है? 

सम्बंधित ख़बरें

Amitabh Bachchan returns to social media after health issues
'अभी और आराम...', सोशल मीडिया से ब्रेक के बाद बोले बिग बी
अमिताभ-दिलजीत के नाम का धमकी भरे मेल में ज़िक्र
Amitabh Bachchan,Diljit Dosanjh
ग्रेनेड हमले से मारने की धमकी, अमिताभ से दिलजीत तक निशाने पर
Amitabh Bachchan on Break
बिग बी को क्या हुआ? अचानक मांगी माफी, बोले- कुछ लिख नहीं पा रहा
amitabh bachchan gets emotional kbc
'दोनों किडनी हुईं खराब तो...', कंटेस्टेंट का दर्द, भावुक हुए अमिताभ

तो इस पर अमिताभ बच्चन अपने बचपन का एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं. बिग बी ने कहा- दिवाली की केवल यही याद रहती थी कि अगर बगल वाले के यहां बम फटा है, तो हमारा बम उससे ज्यादा तेज होना चाहिए. अमिताभ की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं. प्रोमो में साई पल्लवी और रणबीर का शॉक्ड रिएक्शन भी देखने लायक है. 

Advertisement

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी सीता का रोल निभा रही हैं. रवि दुबे फिल्म में लक्ष्मण के किरदार में हैं. रावण का रोल कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार 'रॉकी भाई' यानी यश निभा रहे हैं. फिल्म रामायण को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को बड़े स्तर पर बनाया गया है और इसे दो हिस्सों में रिलीज किया जाएगा.

'रामायण: पार्ट 1' दुनियाभर के सिनेमाघरों में 5 नवंबर 2026 को रिलीज होने वाली है. फिल्म हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज होगी, जिसे DNEG वाले नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है. वो अपनी फिल्म को दुनिया के हर कोने में पहुंचाने के लिए सोनी पिक्चर्स संग हाथ मिला चुके हैं, जिन्हें स्पाइडरमैन की फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Gold-Silver Price Today: सोना तीन दिन में ₹3,610 सस्ता... चांदी भी ₹10,100 टूटी, देखें ताजा भाव |
    क्या पानी की टंकी पर करना चाहिए पेंट? इसका कोई फायदा भी होता है |
    6 महीने का सफर, 308 पहिए और 200 टन वजन... बेल्जियम से लखीमपुर पहुंची मशीन का असली काम क्या है? |
    मुंबई के छह लोगों को लेकर केदारनाथ जा रहा हेलिकॉप्टर अचानक..., लोगों में हड़कंप |
    KBC 18 Promo: 'रामायण' की कास्ट संग अमिताभ बच्चन की मस्ती, रणबीर के सवाल पर बिग बी ने सुनाया मजेदार किस्सा |
    वो धारा जो बनी लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा 'सुरक्षा कवच', देखें वारदात |
    Moringa kadhi Pakora Recipe: सहजन के पत्तों से बनाएं चटपटी कढ़ी-पकौड़ा, स्वाद में लाजवाब और बनाना है आसान |
    सऊदी अरब में ड्रोन हमले ने उजाड़ दिया गोरखपुर का परिवार, दो मासूम बेटियों के सिर से उठा पिता का साया |
    Optical Illusion: घोड़े के शरीर में छिपे हैं कई जानवर,10 सेकंड में ढूंढकर दिखाइए! |
    16 साल बाद भी समुद्र में जिंदा है तेल हादसे का जहर, मछलियों से लेकर झींगों तक की घटी संख्या
    Advertisement