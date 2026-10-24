scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Moringa kadhi Pakora Recipe: सहजन के पत्तों से बनाएं चटपटी कढ़ी-पकौड़ा, स्वाद में लाजवाब और बनाना है आसान

Moringa kadhi Pakora Recipe: आपने अब तक कई तरह के कढ़ी-पकौड़े खाए होंगे लेकिन क्या कभी सहजन के पत्तों से बना टेस्टी कढ़ी-पकौड़ा ट्राई किया है. अगर नहीं, तो आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप आसानी से लंच में बना सकते हैं.

Advertisement
X
मोरिंगा कढ़ी पकौड़ा रेसिपी (Photo- ITG)
मोरिंगा कढ़ी पकौड़ा रेसिपी (Photo- ITG)

Moringa kadhi Pakora Recipe: अगर आप भी हर दिन एक जैसा खाना खाकर बोर हो गए हैं और कुछ हेल्दी व टेस्टी खाना चाहते हैं तो सहजन के पत्तों से बनी कढ़ी-पकौड़ा ट्राई कर सकते हैं. सहजन को मोरिंगा भी कहा जाता है और इसके पत्तों में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. आमतौर पर घरों में बेसन और दही से कढ़ी बनाई जाती है लेकिन इसमें सहजन के पत्तों से बने पकौड़े डालने से इसका स्वाद और भी खास हो जाता है.

इसे आप चावल, रोटी या खिचड़ी के साथ परोस सकते हैं. अच्छी बात यह है कि इसे घर में मौजूद आम चीजों से आसानी से बनाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं सहजन की कढ़ी-पकौड़ा बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी और इसे बनाने का आसान तरीका क्या है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

सम्बंधित ख़बरें

गेहूं रोटी हेल्दी ऑप्शन (Photo- ITG)
रहना है हेल्दी और फिट? खाना शुरू कर दें इन 5 आटों की रोटियां
how to clean greasy kitchen exhaust fan
10 रुपये के इस सफेद पाउडर से नया जैसा चमकेगा किचन का एग्जॉस्ट फैन
खट्टा-चटपटा आंवला रसम बनाएं घर पर (Photo- ITG)
आंवले का अचार-मुरब्बा छोड़ें, इस बार बनाएं टेस्टी रसम, आसान है रेसिपी
सिर्फ 5 चीजों से घर पर बनाएं डार्क चॉकलेट (Photo- ITG)
घर पर बनाएं टेस्टी डार्क चॉकलेट, बेहद आसान है रेसिपी
Karwa Chauth Skincare Tips
करवा चौथ से पहले चेहरे पर चाहिए नेचुरल ग्लो? अपनाएं ये 7 आसान टिप्स

पकौड़े के लिए

1 कप सहजन के पत्ते

¾ कप बेसन

1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ छोटी चम्मच हल्दी

1 छोटी चम्मच अजवाइन

¼ छोटी चम्मच हींग

¼ छोटी चम्मच ईनो या थोड़ा बेकिंग पाउडर

नमक स्वादानुसार

पकौड़े तलने के लिए तेल

कढ़ी के लिए

1 कप दही

¼ कप बेसन

½ छोटी चम्मच हल्दी

नमक स्वादानुसार

2 कप पानी

तड़के के लिए:

1 छोटी चम्मच घी

1 छोटी चम्मच राई

1 छोटी चम्मच जीरा

Advertisement

1 सूखी लाल मिर्च

2 इंच दालचीनी का टुकड़ा

1 टहनी करी पत्ता

बारीक कटा हरा धनिया

सहजन की कढ़ी-पकौड़ा कैसे बनाएं?

  1. सबसे पहले सहजन के पत्तों को अच्छी तरह धोकर बारीक काट लें. अब एक बर्तन में बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अजवाइन, हींग, नमक और ईनो डालकर मिला लें. इसमें सहजन के पत्ते डालें और थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि घोल बहुत पतला न हो.
  2. अब अप्पे वाले पैन में थोड़ा तेल लगाकर घोल डालें और पकौड़ों को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक पका लें. अगर आपके पास अप्पे वाला पैन नहीं है कड़ाही में तेल गर्म करके छोटे पकौड़े तल सकते हैं. तैयार पकौड़ों को अलग रख दें.
  3. कढ़ी बनाने के लिए एक बर्तन में दही, बेसन, हल्दी और नमक डालें. इसमें 2 कप पानी मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें, ताकि गांठें न पड़ें. अब इसे गैस पर रखकर लगातार चलाते हुए गर्म करें. जब मिश्रण थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो आंच धीमी कर दें और लगभग 10 मिनट तक पकने दें.
  4. अब तड़का तैयार करें. इसके लिए एक छोटे पैन में घी गर्म करें. इसमें राई, जीरा, सूखी लाल मिर्च, दालचीनी और करी पत्ता डालकर चटकने दें. तैयार तड़के को कढ़ी में डाल दें. इसके बाद सहजन के पकौड़े डालकर कुछ मिनट उबालें और गैस बंद कर दें.
  5. अब आपका टेस्टी सहजन की कढ़ी-पकौड़ा तैयार है. इसे हरे धनिये से सजाकर गरमागरम चावल, रोटी या मूंग दाल की खिचड़ी के साथ परोसें.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सऊदी अरब में ड्रोन हमले ने उजाड़ दिया गोरखपुर का परिवार, दो मासूम बेटियों के सिर से उठा पिता का साया |
    Optical Illusion: घोड़े के शरीर में छिपे हैं कई जानवर,10 सेकंड में ढूंढकर दिखाइए! |
    16 साल बाद भी समुद्र में जिंदा है तेल हादसे का जहर, मछलियों से लेकर झींगों तक की घटी संख्या |
    Dhanteras 2026 Date: 6 या 7 नवंबर, कब मनाया जाएगा धनतेरस? जानें सही तारीख और शुभ मुहूर्त |
    जब पहली बार स्पेस से पृथ्वी की फोटो खींची गई |
    'भू-माफिया के सामने पुलिस थी बेबस...', सीएम योगी ने सुनाया किस्सा |
    गौतम गंभीर से हुई थी तीखी बहस, फिर खुद डिनर पर बुलाया... अमित मिश्रा ने खोला पुराना राज |
    VIDEO: 'तुमने पूरा जल निगम बर्बाद कर रखा है...', अधिकारी पर क्यों भड़के राजगढ़ के विधायक? |
    Instagram के बाद X पर सोनिया गांधी का डेब्यू, बताया कैसे हुई थी राजीव गांधी से पहली मुलाकात |
    दिल्ली के कारोबारियों ने राहुल गांधी से की रैली स्थगित करने की अपील
    Advertisement