Optical Illusion: घोड़े के शरीर में छिपे हैं कई जानवर,10 सेकंड में ढूंढकर दिखाइए!

Optical Illusion: अगर आपको लगता है कि आपकी नजरें बहुत तेज हैं और आप छोटी-छोटी चीजों को भी आसानी से पहचान लेते हैं, तो यह ऑप्टिकल इल्यूजन आपके लिए है. सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें लोगों को खूब पसंद आती हैं, क्योंकि इनमें दिखाई देने वाली चीजों को पहचानना इतना आसान नहीं होता. पहली नजर में तस्वीर सामान्य लगती है, लेकिन ध्यान से देखने पर कई जानवर दिखाई देने लगते हैं. इस तस्वीर में अलग-अलग जानवरों की फोटो को एक-दूसरे के साथ इस तरह बनाया गया है कि उन्हें पहचानने में आपका दिमाग चकरा सकता है. कुछ जानवर साफ दिखाई देते हैं, जबकि कुछ को पहचानने के लिए आपको तस्वीर के हर हिस्से पर ध्यान देना होगा.

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तस्वीर में छिपे हैं कई जानवर!

तस्वीर में सबसे पहले एक बड़ा काला घोड़ा दिखाई देता है. उसके आसपास और शरीर के भीतर कई दूसरे जानवरों की आकृतियां बनी हुई हैं. इनमें भेड़िया या कुत्ते जैसी आकृति, उल्लू, हिरन, गाय, खरगोश, बिल्ली और छोटे पक्षी जैसे जानवर नजर आते हैं. लेकिन चुनौती सिर्फ बड़े जानवरों को पहचानने की नहीं है. आपको तस्वीर के नीचे और किनारों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि वहां छोटे जानवरों की आकृतियां बनी हुई हैं. जल्दबाजी में गिनती करने पर आप किसी जानवर को भूल भी सकते हैं. अब आपकी बारी है. तस्वीर को ध्यान से देखिए और गिनिए कि इसमें कुल कितने जानवर दिखाई दे रहे हैं.

ध्यान रखें कि एक जानवर के शरीर के भीतर दूसरी आकृति भी बनी हुई हो सकती है. इसलिए सिर्फ बड़े जानवरों को गिनकर जवाब मत दीजिए. तस्वीर के हर हिस्से को ध्यान से देखिए और फिर अपनी गिनती तय कीजिए. क्या आप 10 सेकंड में सभी जानवरों को पहचान पाएंगे? अगर हां, तो आपकी नजरें वाकई काफी तेज हैं.

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जानवरों को पहचानने का तरीका

- सबसे पीछे और बाईं तरफ एक बड़ा काला घोड़ा दिखाई देता है.

- घोड़े के सिर के पास सफेद रंग का कुत्ते या भेड़िये जैसा जानवर बना है.

- बीच के ऊपरी हिस्से में एक उल्लू दिखाई देता है.

- बीच में सींगों वाला हिरन नजर आता है.

- दाईं तरफ गाय जैसी आकृति बनी है.

- नीचे की तरफ खरगोश और काली बिल्ली दिखाई देते हैं.

- बिल्ली के पास एक छोटा चूहा भी नजर आता है.

- दाईं ओर नीचे एक छोटा पक्षी दिखाई देता है.

इन जानवरों को पहचानने के बाद फिर से एक बार ध्यान से देखें.

तस्वीर में कुल कितने जानवर हैं?

इस तस्वीर में घोड़ा, कुत्ते या भेड़िये जैसी आकृति, उल्लू, हिरन, गाय, खरगोश, बिल्ली, चूहा और छोटे पक्षियों जैसी कई आकृतियां दिखाई देती हैं. हालांकि, तस्वीर में जानवरों की कुल संख्या को लेकर कोई स्पष्ट आधिकारिक उत्तर नहीं दिया गया है. कुछ आकृतियां एक-दूसरे में मिली हुई हैं और कुछ को अलग जानवर मानने या न मानने पर गिनती बदल सकती है. इसलिए बिना हर आकृति को अलग-अलग चिह्नित किए कोई निश्चित संख्या बताना सही नहीं होगा.

अब आप बताइए, आपको इस तस्वीर में कुल कितने जानवर दिखाई दिए?

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