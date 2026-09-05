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‘गार्डन से रिपोर्टिंग लाइव...', क्रिकेट पिच के बाद टीवी पर छाएंगे रोहित शर्मा, नए शो के प्रोमो में दिखा ‘शाणा’ अंदाज

रोहित शर्मा का नया रियलिटी शो 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' अब जल्द ही टीवी पर आने वाला है. ऐसे में इसका लेटेस्ट प्रोमो सामने आया, जिसमें हिटमैन की मस्ती और उनके स्टाइल को देखा गया.

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होस्ट बने क्रिकेटर रोहित शर्मा (Photo: Screengrab)
होस्ट बने क्रिकेटर रोहित शर्मा (Photo: Screengrab)

भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे रोहित शर्मा करोड़ों लोगों के चहेते हैं. क्रिकेट की पिच पर वो कई बार छाए हैं. अब  रोहित टेलीविजन पर छाने की तैयारी कर रहे हैं. उनका नया गेमिंग रियलिटी शो 'फैमिली फुल हाउस' सोनी टीवी पर आने वाला है, जिसमें वो बतौर होस्ट दिखाई देने वाले हैं. 

फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा शो दो हफ्तों बाद टीवी पर ऑन-एयर हो रहा है. ऐसे में इसके कुछ प्रोमो सामने आए हैं, जिसमें हम रोहित के अंदाज को और करीब से देख सकते हैं. क्रिकेट के मैदान पर वो जैसे हैं, उसकी कुछ-कुछ वैसी झलक इस शो पर दिखी है. प्रोमो में हम उन्हें कैमरा के साथ मस्ती-मजाक करते दिखाई देते हैं. 

नए शो में रोहित शर्मा का जलवा

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वो कैमरा को देखकर बोल रहे हैं कि वो थोड़ा आगे आ जाएं. रोहित ने एकदम वैसा ही अंदाज में कहा, जैसे वो मैदान पर अपने खिलाड़ियों को बुलाते हैं. फिर शो की शुरुआत वो अपने फेमस डायलॉग 'गार्डन' से करते हुए कहते हैं- गार्डन से रिपोर्टिंग लाइव, जर्सी नंबर 45. आगे रोहित क्रिकेट की भाषा का इस्तेमाल करते हुए बता रहे हैं कि उन्हें बैटिंग करते हुए पेस पसंद है. 

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फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा के प्रोमो में रोहित अपने कंटेस्टेंट्स के साथ काफी मजाकिया अंदाज में नजर आए हैं. शो पर धुरंधर वाले जमील जमाली उर्फ राकेश बेदी भी पहुंचे हैं, जिनसे क्रिकेटर अपनी क्रिकेट फील्ड से जुड़ी बात शेयर करते हैं. उनका कहना है कि उन्हें तेज गेंदबाजी खेलना पसंद है. कुछ तेज गेंदबाज है, जिन्हें वो एक ही जगह मारना पसंद भी करते हैं. रोहित की ये बात सुनकर राकेश बेदी कहते हैं कि उन्हें पता है वो कौनसी जगह की बात करते हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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रोहित के नए शो का प्रोमो लोगों को बहुत अच्छा लगा है. कई लोगों ने उन्हें शाणा (चतुर) भी बुलाया, जो अक्सर उनके लिए क्रिकेट में इस्तेमाल भी किया जाता है. एक यूजर ने इस शो के लिए ये तक कहा कि अब कपिल शर्मा का शो खतरे में है क्योंकि रोहित शर्मा उनकी जगह लेने वाले हैं.

इन सभी चीजों के बाद, अब देखना है कि क्या क्रिकेटर रोहित बतौर होस्ट भी लोगों को उतना एंटरटेन कर पाएंगे, जितना वो मैदान पर करते हैं. उनका शो 19 सितंबर से सोनी टीवी और सोनी लिव पर आएगा. 

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