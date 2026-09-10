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Bigg Boss 20, Day 4 Review: 'चिल्ल्म चिल्ली' में निकला एपिसोड, सलमान खान का शो झेलना हुआ मुश्किल!

Bigg Boss Day 4 Review: एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि बिग बॉस का ये एपिसोड खास नहीं था. कंटेस्टेंट्स के बीच कभी मस्ती तो कभी झगड़ा दिखा. शो में लड़ाई को जबरन स्टेज किया गया है.

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काजी-आसिफ में गहमागहमी (Credit: Screengrab)
काजी-आसिफ में गहमागहमी (Credit: Screengrab)

आखिर सब्र का कितना इम्तिहान लोगे बिग बॉस? सीजन 20 का चौथा एपिसोड देखकर यही जहन में आता है कि और कितना बर्दाश्त करना होगा? जैसे ही कंटेस्टेंट्स और शो से हल्की सी उम्मीद बढ़ती है, वैसे ही मूड खराब हो जाता है. क्योंकि अगले ही पल आपकी सारी एक्सपेक्टेशन टूट जाती हैं. हालिया एपिसोड में भी यही हुआ. प्रोमो आया तो उम्मीद बढ़ी कि कुछ तो हैपनिंग होने वाला है. लेकिन 1 घंटे का शो देखने के बाद समझ आया कि मेकर्स ने सारी मेहनत बस प्रोमो एडिट करने में लगाई थी. वरना एपिसोड तो खोखला था.

काजी ने चलाया शो 
सोचिए 24 घंटे की फुटेज में मेकर्स के लिए 1 घंटे के एंटरटेनिंग शॉट काटने मुश्किल हो रहे हैं. इसका मतलब शो में कुछ नहीं हो रहा है. चौथे एपिसोड का भी बुरा हाल रहा.

शो फन और मौज मस्ती से शुरू होता है. काजी अपनी एंटीक हरकतों से घरवालों को एंटरटेन करते हैं. वो स्प्लिट पर्सनैलिटी बन रहे हो या खुद को पागल प्रिटेंड कर रहे हो, कम से कम काजी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए कुछ तो कर रहे हैं. उनकी वीयर्ड हरकतें लोगों को इरिटेटिंग लगे या नौटंकी, पर इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता. घर में मैचमेकिंग का काम भी जोर शो से चल रहा है. गुल्लू-कनिका के लव एंगल की हवाबाजी करने की कोशिश हुई. वहीं रोहिद के साथ कभी माही तो कभी आम्रपाली दुबे को फिट करने की टीजिंग चल रही है. 

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रीति-मैरी की 'फुद्दू' लड़ाई
मस्ती मजाक के माहौल में रीति तिवारी और मैरी कॉम के बीच झगड़ा हुआ. किचन ड्यूटीज को लेकर वे दोनों भिड़ीं. मैरी यहां पर भी खुद की उपलब्धियां बताने लगीं. मगर रीति ने क्लियर कहा कि वो उनकी इज्जत करती हैं.  मैरी देश की शान हैं. लेकिन इस शान के चक्कर में वो किसी की बकवास सुनकर नहीं लेंगी. जितने एग्रेशन से ये झगड़ा शुरू हुआ. उतनी ही जल्दी फुस्स हो गया. दोनों पल में दुश्मन से दोस्त बन गईं. उनकी इस 'फुद्दू' लड़ाई के बाद कैप्टेंसी टास्क को लेकर माहौल बना. 

गुल्लू, आसिफ खान और यंग डीएसए के बीच कैप्टेंसी को लेकर मुकाबला होता है. गार्डन एरिया में बिग बॉस कैप्टेंसी को लेकर मूवी चलाते हैं. तीनों दावेदारों को उनके चाहने वाले सपोर्ट करते हैं. इस टास्क के दौरान एग्रेशन, लड़ाई सब दिखा.

आसिफ का चढ़ा पारा, पिटेंगे काजी?
काजी तौकीर और आसिफ खान के बीच लड़ाई हुई. दोनों में गालीगलौच और धक्का मुक्की हुई. आसिफ नाराज होकर काजी को पीटने के लिए दौड़ते हैं. उधर टास्क में एग्रेसिव होना काजी को भारी पड़ा. आम्रपाली दुबे और कनिका मान संग उनका झगड़ा हुआ. आम्रपाली ने टास्क में काजी के फिजीकली उनपर चार्ज करने पर सवाल आए. यंग डीएसए ने काजी का सपोर्ट किया. यंग और आम्रपाली में तू तू, मैं मैं हुई.

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करीब 1 घंटे के शो में आधा पार्ट कैप्टेंसी टास्क के झगड़ों पर रहा. हर तरफ से आने वाली किचकिच की आवाज ने एपिसोड को बोझिल बना दिया. यहां बुरी एडिटिंग की झलक दिखी. खैर एडिटर की भी क्या ही गलती, खिलाड़ियों ने कुछ कंटेंट ही नहीं दिया होगा, तभी उसे बोरिंग शो काटना पड़ा. 

कैप्टेंसी टास्क बीच में खत्म हुआ. टास्क का रिजल्ट गुरुवार को मालूम पड़ेगा. उस एपिसोड में आगे की लड़ाई दिखाई जाएगी. इसका मतलब 5वें एपिसोड में भी बोर ही होना है. मेरी नजर में बिग बॉस 20 का शो अभी तक अपने पीक पर नहीं पहुंचा है. पता नहीं वो दिन आएगा.. या 3 महीने बाद भी बीबी फैंस की हसरतें टूटेंगी....

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