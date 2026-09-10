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'रेप-जान से मारने की धमकी मिली', मनोज तिवारी की बेटी का खुलासा, कैमरे पर छलका दर्द

रीति तिवारी, जो मनोज तिवारी की बेटी हैं, बिग बॉस 20 में अपनी निजी जिंदगी और परिवार से जुड़े दबावों के बारे में खुलकर बात कर रही हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी पहचान बनाने में कितना संघर्ष करना पड़ता है और उन्हें कई बार धमकियां भी मिली हैं.

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रीति तिवारी को नहीं करनी शादी! (Photo: Screengrab)
रीति तिवारी को नहीं करनी शादी! (Photo: Screengrab)

मनोज तिवारी मनोरंजन और राजनीति जगत का जाना-पहचाना नाम बन चुके हैं. अब उनकी बेटी रीति तिवारी पहचान बनाने बिग बॉस हाउस पहुंच चुकी हैं. रीति  ने बिग बॉस 20 में बतौर कंटेस्टेंट एंट्री ली. रीति शो में अपनी निजी जिंदगी को लेकर बात करती दिख रही हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें मनोज तिवारी की बेटी होने का कितना दबाव झेलना पड़ता है. उनका कहना है कि लोग अक्सर उन्हें सिर्फ उनकी पहचान से जोड़कर देखते हैं, जबकि वो इस शो के जरिए अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं.

रीति का खुलासा
9 सितंबर को आए एपिसोड में रीति ने मैरी कॉम, उदिति सिंह और अरीशफा खान से बातचीत में कहा- मेरे पे डबल प्रेशर रहा है हमेशा. मैं जो भी बोलूंगी, ‘मनोज तिवारी की बेटी ने ये बोल दिया, वो ऐसी है. उन्होंने आगे बताया कि मुझे डेथ थ्रेट्स आते हैं, रेप थ्रेट्स आते हैं, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूं. मेरा ओपिनियन लोग काउंट करते हैं कि उनका ही ओपिनियन होगा, और उनके दम पर सब मुझे चढ़ाते हैं.

पेरेंट्स की टूटी शादी से टूटीं
इसी बीच रीति ने कनिका मान से बातचीत में बताया कि उनके माता-पिता के अलग होने ने उनके रिश्तों को लेकर नजरिए को कैसे प्रभावित किया. रीति ने कहा कि उन्होंने अपनी मां को सिंगल पैरेंट के तौर पर संघर्ष करते देखा है. ये बात उनके मन पर गहरा असर छोड़ गई. उन्होंने बताया कि उन्हें कंट्रोलिंग मर्द मिले हैं और वो नहीं चाहतीं कि कोई इतनी पावर उनके लाइफ पर हासिल कर ले. 

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रीति ने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स का सेपरेशन देखा है. मेरी मां सिंगल मॉम हैं और मैंने उनका संघर्ष देखा है. मैं बस पैसे कमाना और इंडिपेंडेंट होना चाहती हूं. मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार भी करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे खुद पर और करियर पर फोकस करना चाहिए. 

इस सीजन कनिका मान, आसिफ खान, मैरी कॉम, ईशा रिखी, काजी तौकीर, रीति तिवारी, अम्रपाली दुबे, लव गिल, हर्ष माचरे उर्फ यंग डीएसए, तन्मय सिंह उर्फ स्काउटओपी, अरिश्फा खान, कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, माही विज, अमन गांधी और उदिति सिंह बतौर कंटेस्टेंट्स शामिल हैं.  

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