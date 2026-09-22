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रियलिटी शोज पर चढ़ा भोजपुरिया रंग, बने TRP बूस्टर, पूर्वांचली सितारों के भरोसे चलेंगे हिंदी शोज?

भोजपुरी सितारों की देसी छवि और रियलिटी शोज में उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने हिंदी टीवी इंडस्ट्री का नजरिया बदल दिया है. पहले जहां भोजपुरी इंडस्ट्री को कम आंका जाता था, अब हिंदी शोज में भोजपुरी कलाकारों की मांग बढ़ रही है.

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भोजपुरी सितारों को लेकर बढ़ा क्रेज (Photo: Instagram @singhpawan999/aamrapali1101/ravikishann/tejpratapyadavrjd)
भोजपुरी सितारों को लेकर बढ़ा क्रेज (Photo: Instagram @singhpawan999/aamrapali1101/ravikishann/tejpratapyadavrjd)

Trends follows my brother...रवि किशन ने क्या खूब कहा. शोबिज में जो दिखता है वो बिकता है. हर स्टार का वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता. कभी कोई अर्श पर तो कभी फर्श पर, सिनेमाई दुनिया का यही सच है. एक वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री और वहां के सितारों को हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हीन भावना से देखा जाता था. उन्हें कम आंका जाता था. भोजपुरी इंडस्ट्री के स्तर पर सवाल उठते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. वक्त बदल चुका है.

आज हालात ये हैं कि हिंदी शोज को टीआरपी के लिए भोजपुरी सितारों को अप्रोच करना पड़ रहा है. दर्शक इंग्लिश और मॉर्डन कल्चर के प्रति कम और देसी, रियल लोगों को देखना चाहती है. तभी तो हिंदी टीवी शोज पर भोजपुरिया रंग चढ़ा हुआ है. इसकी वजह भोजपुरी सितारों को लेकर मेकर्स की बदलती सोच है. शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा जब इंडस्ट्री का गणित बदला है.

मेकर्स उन खिलाड़ियों को गेम में लेना चाहते हैं जिनकी पकड़ सिर्फ मुंबई के ग्लैमर सर्किट में नहीं, बल्कि यूपी-बिहार से लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों तक हो. हिंदी इंडस्ट्री भोजपुरी और पूर्वांचली सितारों को प्रिफर कर रही है. भोजपुरी का देसी तड़का टीवी फॉर्मेट का नया मसाला बन गया है.

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ऑडियंस मांगे देसीपना
भोजपुरी सितारों की सबसे बड़ी खासियत उनका देसीपन है. ठेठ देहाती बोलना हो या नेचुरली गेम खेलना. गेम के प्रति उनकी सादगी, यूपी-बिहार का उनका फैंडम शो में काम आता है. इसका फायदा रियलिटी शोज को भी मिलता है. क्योंकि यहां भाषा की सीमा उतनी बड़ी रुकावट नहीं होती. शोज में भोजपुरी तड़का बिकने की वजह ऑडियंस है. क्योंकि ओटीटी कंटेंट के फैलने से रीजनल कंटेंट, भाषा और वहां से सितारे लाइमलाइट में आ गए हैं. भोजपुरी सितारों के गानों को मिलियंस में मिलने वाले व्यूज उनके स्टारडम का सबूत देते हैं. उनकी रियलिटी शो में एंट्री से शो को हटके फ्लेवर मिल रहा है.

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कहां फंस सकता है दांव?
हालांकि भोजपुरी स्टार्स को लेना कभी-कभी मेकर्स के लिए घाटे का सौदा भी हो सकता है. इस लिस्ट में अक्षरा सिंह का नाम काउंट किया जा सकता है. वो बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 में दिखी थीं. वो भोजपुरी इंडस्ट्री की बड़ी स्टार हैं. लेकिन शो में अच्छा नहीं कर पाईं. उनकी तरह खेसारी लाल यादव भी बीबी हाउस में फेल साबित हुए. जितना बड़ा इन दोनों सितारों का स्टारडम है वो बीबी हाउस में पस्त नजर आए.

शायद वो इतने बड़े फॉर्मेट या मेनस्ट्रीम एक्टर्स के बीच कंफर्टेबल नहीं हो पाए. इसलिए भोजपुरी स्टार्स को शो में लाना TRP की गारंटी नहीं मानी जा सकता. उनके लिए फॉर्मेट के साथ फिट होना जरूरी होगा.

इन सितारों ने लूटी लाइमलाइट
रवि किशन बेटी रीवा के प्रति अपना फर्ज निभाने रियलिटी शो द अलायंस में दिखे. शो में रीवा तो नहीं लेकिन उनके पापा का जरूर भौकाल मचा. मनोज तिवारी को सालों पहले फैंस ने बिग बॉस के सबसे खतरनाक सीजन में देखा था. उनकी बेटी रीति बिग बॉस 20 में नजर आ रही हैं. वहीं वो अपनी दूसरी पत्नी संग रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा 2 में दिखेंगे.

दिनेश लाल यादव भी दशकों पहले बिग बॉस कर चुके हैं. हाल ही में वो शो भोजपुरी बवाल में दिखे. उनके साथ पवन सिंह, आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी, रानी चटर्जी भी इस शो में दिखीं. आम्रपाली इन दिनों बिग बॉस 20 में दिख रही हैं. वहीं उनकी राइवल काजल राघवानी राइज एंड फॉल में नजर आएंगी.
 
इन सेलेब्स के अलावा लालू प्रसाद यादव के लाडले तेज प्रताप यादव भी राइज एंड फॉल में नजर आएंगे. भोजपुरी बवाल में उन्होंने जमकर एंटरटेन किया था. देखना होगा इस शो में वो कैसा कमाल करते हैं.

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