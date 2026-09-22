विदेशी धरती पर पहली बार ‘वंदे मातरम्’ की गूंज, भारत-जापान मैच में बना ऐतिहासिक पल

जापान की धरती पर मंगलवार को क्रिकेट के साथ देशभक्ति का भी खास रंग देखने को मिला. सानो इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल की शुरुआत राष्ट्रगान से पहले ‘वंदे मातरम्’ के गायन के साथ हुई. किसी विदेशी जमीन पर क्रिकेट मैच से पहले ‘वंदे मातरम्’ बजाए जाने का यह पहला मौका रहा.

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भारत के किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में राष्ट्रगान से पहले ‘वंदे मातरम्’ बजाने की शुरुआत 13 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल से हुई थी. यह किसी अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन में राष्ट्रगान से पहले ‘वंदे मातरम्’ बजाए जाने का पहला मौका था. इसके बाद जापान में पहली बार यह परंपरा विदेशी सरजमीं तक पहुंची.

गृह मंत्रालय ने 6 फरवरी 2026 को जारी दिशा-निर्देशों में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसके गायन को कार्यक्रमों का हिस्सा बनाने की बात कही थी.

भारत-जापान का यह पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला हालांकि बारिश और गीले आउटफील्ड की वजह से महज पांच-पांच ओवर का कर दिया गया.

यह मैच 75 साल के भारत-जापान राजनयिक संबंधों के मौके से भी जुड़ा है. दोनों टीमें एशियन गेम्स में भी हिस्सा लेने वाली हैं. भारत को सीधे क्वार्टर फाइनल से अभियान शुरू करना है, जबकि जापान ग्रुप चरण में खेलेगा.

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