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नगीना में ‘नकाब वाली’ महिला का खेल! पहले हार, फिर सलवार-सूट… CCTV ने खोला चोरी का राज

Bijnor Crime: बिजनौर के नगीना में बुर्का-नकाब पहने महिला पर ग्राहक बनकर दुकानों में चोरी करने का आरोप है. दो अलग-अलग दुकानों की CCTV फुटेज में उसकी गतिविधियां कैद हुई हैं. एक दुकान से दुल्हन का आर्टिफिशियल हार और दूसरी से सलवार-सूट चोरी होने की शिकायत है. दुकानदारों ने पुलिस को तहरीर और CCTV फुटेज दी है. पुलिस महिला और उसके पुरुष साथी की पहचान में जुटी है.

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नगीना क्षेत्र में नकाब पहनकर आ रहीं महिलाएं चोरी कर रही हैं (Photo ITG)
नगीना क्षेत्र में नकाब पहनकर आ रहीं महिलाएं चोरी कर रही हैं (Photo ITG)

बिजनौर के नगीना शहर में दुकानदार इन दिनों नकाबपोश महिला की गतिविधियों को लेकर परेशान हैं. आरोप है कि बुर्का और नकाब पहनकर एक महिला ग्राहक बनकर दुकानों में पहुंच रही है और सामान देखने के दौरान मौका मिलते ही चोरी कर ले रही है. नगीना के अलग-अलग बाजारों में सामने आई दो घटनाओं में महिला की गतिविधियां CCTV कैमरों में कैद हुई हैं. एक दुकान से दुल्हन का आर्टिफिशियल हार गायब हुआ, जबकि दूसरी दुकान से सलवार-सूट का कपड़ा चोरी होने की बात सामने आई है. दुकानदारों ने CCTV फुटेज पुलिस को सौंपने के साथ तहरीर भी दी है. पुलिस अब फुटेज के आधार पर महिला और उसके साथ दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान करने में जुटी है.

मामला नगीना के मुख्य बाजार का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, 13 सितंबर को एक महिला अपने पुरुष साथी के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान पर पहुंची थी. दोनों ग्राहक बनकर दुकान में आए और सामान देखने लगे. इसी दौरान महिला ने दुकान में रखे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के सामान को देखा. आरोप है कि मौका मिलते ही उसने दुल्हन के गले में पहनने वाला एक आर्टिफिशियल हार चोरी कर लिया. उस समय दुकान मालिक को चोरी का पता नहीं चला. बाद में जब दुकान में रखे सामान का मिलान किया गया तो एक हार गायब मिला. दुकानदार नौमान ने स्टाफ से इस बारे में पूछताछ की. कर्मचारियों ने हार बेचने या किसी ग्राहक को देने से इनकार किया. इसके बाद दुकान में लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली गई. CCTV फुटेज देखने के बाद दुकान मालिक को पूरा मामला समझ आया. रिकॉर्डिंग में महिला सामान देखते हुए नजर आ रही है और इसी दौरान उसके द्वारा हार ले जाने की गतिविधि भी कैमरे में कैद होने की बात कही गई है. दुकानदार ने CCTV फुटेज के साथ पुलिस को तहरीर दी है और महिला की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है.

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दूसरी दुकान में सलवार-सूट पर नजर

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आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान के बाद इसी तरह की एक और घटना सामने आई. आरोप है कि वही महिला एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में ग्राहक बनकर पहुंची. महिला ने दुकान में कपड़े देखने शुरू किए. दुकान में मौजूद कर्मचारियों और दुकानदार का ध्यान सामान दिखाने में लगा हुआ था. इसी दौरान आरोप है कि महिला ने सलवार-सूट का कपड़ा चोरी कर लिया. जब दुकान में सामान का मिलान किया गया तो कपड़ा गायब मिला. इसके बाद दुकानदार ने भी CCTV फुटेज देखी. फुटेज में महिला की गतिविधियां रिकॉर्ड होने की बात सामने आई है. इस घटना के बाद दुकानदारों ने पुलिस को CCTV रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई है. दोनों घटनाओं में महिला के सामान देखने और फिर कथित तौर पर चोरी करने की गतिविधियों को जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है.

महिला के साथ पुरुष साथी भी दिखा

आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान से जुड़ी घटना में महिला के साथ एक पुरुष के भी पहुंचने की जानकारी सामने आई है. दोनों ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे थे. पुलिस अब CCTV फुटेज के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला के साथ मौजूद व्यक्ति की भूमिका क्या थी और क्या वह भी चोरी की वारदात में शामिल था. जांच में पुलिस महिला की पहचान के साथ-साथ उसके संभावित साथी के बारे में भी जानकारी जुटा रही है. एक के बाद एक दुकानों में सामान गायब होने और CCTV फुटेज में महिला की गतिविधियां सामने आने के बाद नगीना के दुकानदारों में चिंता बढ़ी है. दुकानदारों का कहना है कि बाजार में रोजाना बड़ी संख्या में ग्राहक खरीदारी करने आते हैं. ऐसे में हर ग्राहक पर नजर रखना आसान नहीं होता. महिला और पुरुष दोनों ग्राहक बनकर दुकान में आते हैं और दुकानदार का ध्यान सामान दिखाने में होने के दौरान चोरी की आशंका बनी रहती है. दुकानदारों ने पुलिस से बाजार में निगरानी बढ़ाने और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है. साथ ही CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की गई है.

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20 दिन पहले चांदपुर में भी सामने आया था ऐसा मामला

नगीना की घटना के बीच करीब 20 दिन पहले बिजनौर के चांदपुर में सामने आया एक मामला भी चर्चा में है. वहां खरीदारी के बहाने नकाबपोश महिलाओं के एक गिरोह पर सर्राफ की दुकान से लाखों रुपये के आभूषण चोरी करने का आरोप लगा था. बताया गया था कि महिलाएं ग्राहक बनकर सर्राफ की दुकान में पहुंची थीं. आरोप है कि उन्होंने करीब 8 लाख रुपये के जेवर चोरी किए थे. इस घटना की गतिविधियां भी CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई थीं. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह की दो महिला सदस्यों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार महिलाओं के कब्जे से चोरी के आभूषण भी बरामद किए गए थे.

पुलिस CCTV फुटेज के जरिए तलाश में जुटी

नगीना की दोनों दुकानों से मिली शिकायतों के बाद पुलिस जांच कर रही है. पुलिस का फोकस CCTV फुटेज के जरिए महिला की पहचान करने पर है. जांच के दौरान पुलिस यह भी देख रही है कि महिला किन रास्तों से दुकान तक पहुंची और घटना के बाद किस दिशा में गई. आसपास की दुकानों और प्रमुख स्थानों पर लगे कैमरों की फुटेज से उसके आने-जाने के रास्ते का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर महिला और उसके संभावित साथी की पहचान की जाएगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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