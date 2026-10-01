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शादी का वादा किया, कई बार संबंध बनाए... युवती प्रेग्नेंट हो गई तो मुकर गया आरोपी... कौशांबी में FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक युवती ने गांव के ही युवक पर शादी का वादा कर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. युवती के मुताबिक, वह 4 महीने की प्रेग्नेंट हुई तो युवक ने शादी से इनकार कर दिया. परिजनों की शिकायत पर कड़ा धाम कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा है.

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पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)

यूपी के कौशांबी जिले से सनसनीखेज कहानी सामने आई है. यहां एक युवती को एक युवक ने अपने प्रेमजाल में फंसाया. फिर शादी का झांसा दिया और कई बार रेप किया. जब युवती 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो युवक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया. जब इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. परिजन तत्काल युवती को लेकर कड़ा धाम थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने पीड़ित युवती की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया लिया है.

इस मामले को लेकर डीएसपी का कहना है कि युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है. अन्य जरूरी कार्रवाई की जा रही है. यह पूरा मामला कड़ा धाम कोतवाली क्षेत्र का है. पुलिस का कहना है कि गांव के रहने वाले एक युवक से युवती का काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था.

यह भी पढ़ें: नाबालिग को अगवा कर जीजा ने किया गैंगरेप, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी... दोनों आरोपी गिरफ्तार

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दोनों एक दूसरे से चोरी छिपे मिलते थे. जब बातचीत आगे बढ़ी तो युवक ने युवती को झांसा दिया कि वह शादी करेगा. इसी के साथ उसने कई बार संबंध बनाए. जब युवती चार माह की प्रेग्नेंट हो गई तो युवक शादी से मुकर गया. जब इसकी जानकारी युवती के परिजनों को हुई तो वे सन्न रह गए. 

इसके बाद पीड़ित युवती के परिजन तत्काल थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने इस शिकायत पर आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने पीड़ित युवती को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा. इसी के साथ इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. जब इस मामले में डीएसपी सिराथू सत्येंद्र तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. मेडिकल के लिए पीड़िता को भेजा गया है. आगे जो भी कार्रवाई है, वह की जा रही है.

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