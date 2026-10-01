शादी का वादा किया, कई बार संबंध बनाए... युवती प्रेग्नेंट हो गई तो मुकर गया आरोपी... कौशांबी में FIR दर्ज

यूपी के कौशांबी जिले से सनसनीखेज कहानी सामने आई है. यहां एक युवती को एक युवक ने अपने प्रेमजाल में फंसाया. फिर शादी का झांसा दिया और कई बार रेप किया. जब युवती 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो युवक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया. जब इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. परिजन तत्काल युवती को लेकर कड़ा धाम थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने पीड़ित युवती की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया लिया है.

और पढ़ें

इस मामले को लेकर डीएसपी का कहना है कि युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है. अन्य जरूरी कार्रवाई की जा रही है. यह पूरा मामला कड़ा धाम कोतवाली क्षेत्र का है. पुलिस का कहना है कि गांव के रहने वाले एक युवक से युवती का काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था.

यह भी पढ़ें: नाबालिग को अगवा कर जीजा ने किया गैंगरेप, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी... दोनों आरोपी गिरफ्तार

दोनों एक दूसरे से चोरी छिपे मिलते थे. जब बातचीत आगे बढ़ी तो युवक ने युवती को झांसा दिया कि वह शादी करेगा. इसी के साथ उसने कई बार संबंध बनाए. जब युवती चार माह की प्रेग्नेंट हो गई तो युवक शादी से मुकर गया. जब इसकी जानकारी युवती के परिजनों को हुई तो वे सन्न रह गए.

इसके बाद पीड़ित युवती के परिजन तत्काल थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने इस शिकायत पर आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने पीड़ित युवती को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा. इसी के साथ इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. जब इस मामले में डीएसपी सिराथू सत्येंद्र तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. मेडिकल के लिए पीड़िता को भेजा गया है. आगे जो भी कार्रवाई है, वह की जा रही है.

---- समाप्त ----