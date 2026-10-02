तेज प्रताप यादव की गोद में बैठकर नाची हसीना, रोमांस देखकर चौंकी स्वरा भास्कर

भोजपुरी बवाल के बाद तेज प्रताप यादव 'राइज एंड फॉल 2' में नजर आ रहे हैं. शो में एक बार फिर तेज प्रताप का मस्तमौला अंदाज देखने को मिल रहा है. शो में कई बार वो अग्रेसिव भी हो जाते हैं. अब 'राइज एंड फॉल 2' का लेटेस्ट प्रोमो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. प्रोमो में पंजाबी एक्ट्रेस-सिंगर सारा गुरपाल, बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की गोद में बैठकर डांस करती नजर आ रही हैं.

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एक्ट्रेस का डांस वायरल

राइज एंड फॉल 2 के नए प्रोमो में लिफ्ट मोहतरमा द्वारा अनाउंसमेंट की जाती है. वर्कर से कहा जाता है कि आपको लग रहा था कि आप पार्टी में आए हैं. आप ऑडिशन देने आए हैं. आज यहां होगा इस सीजन का पहला राइज. तेज प्रताप जी अब वक्त है फैसला लेने का.

इसके बाद सारा गुरपाल बॉलीवुड गाने पर धमाकेदार डांस करती हैं और तेज प्रताप की गोद में बैठ जाती हैं. सारा गुरपाल का रोमांटिक डांस देखकर वहां बैठे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं. सारा ने तेज प्रताप को क्यूटी भी कहा. इसके बाद वो बिहार में धमाल मच जाएगा. ये सभी स्वरा शरमा कर अपना मुंह छिपा लेती हैं. इसके बाद गौतम गुलाटी फिल्मी डायलॉग बोल कर तेज प्रताप को इंप्रेस करने लग जाते हैं.

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प्रोमो देखकर पता चल रहा है कि एपिसोड में पेंटहाउस में जाने के लिए वर्कर को ऑडिशन देना पड़ेगा. तेज प्रताप को जिसका ऑडिशन पसंद आएगा. उस वर्कर को पेंटहाउस में आने का मौका मिलेगा. प्रोमो के अंत में माहौल थोड़ा टेंशन वाला नजर आता है और काजल राघवानी रोती दिखती हैं.

तेज प्रताप की बात करें, तो उन्होंने 'राइज एंड फॉल 2' में अपनी एंट्री से ही धमाल मचा दिया है. शो के पहले ही हफ्ते में उन्होंने 'अल्टिमेट रूलर' बनकर इतिहास रच दिया है. अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में तेज प्रताप ने खुद को 'बरगद के पेड़' से तुलना की थी, कहते हुए कि भले ही शाखाएं हिलें, लेकिन जड़ें मजबूत हैं. उन्होंने वादा किया था कि पेंटहाउस पर कब्जा नहीं, बल्कि 'दरबार' लगाएंगे और बेसमेंट वालों पर राज करेंगे. अब तक उनकी ये सही साबित हुई हैं.

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