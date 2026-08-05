Lock Upp: 'ये निब्बा-निब्बी वाला प्यार', हर्षद-शिवांगी के रिश्ते का प्रिंस नरूला ने उड़ाया मजाक! हंस पड़े फराह-रितेश, VIDEO

'लॉक अप 2' की 25-सदस्यीय जूरी में मीडिया पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर शामिल थे, जिनमें प्रिंस नरूला एक प्रमुख सदस्य थे. फाइनलिस्ट शिवांगी जोशी से सवाल करते हुए प्रिंस ने हर्षद चोपड़ा के साथ उनके रिश्ते पर तंज कसा और इसे 'निब्बा-निब्बी वाला प्यार' कहा. उनका यह कमेंट तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इससे न केवल फाइनलिस्ट बल्कि जूरी के अन्य सदस्य और होस्ट भी हंस पड़े.

और पढ़ें

प्रिंस ने शिवांगी से कहा, 'हर्षद के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है, यह कभी समझ ही नहीं आया. तुम कहती हो कि तुम दोस्त हो, लेकिन हाल ही में जब वह शो से बाहर हो रहे थे, तो तुमने कहा कि 'ये मेरे आखिरी क्लिप्स हैं, इन्हें तुम रख लो' और उन्होंने तुम्हें अपना रुमाल पकड़ा दिया. ऐसा लग रहा था जैसे कोई बॉर्डर पर लड़ने जा रहा हो और तुम वैसी स्थिति बना रही हो. मतलब, ऐसा कौन करता है भाई?' उनकी इस टिप्पणी पर होस्ट, जूरी सदस्य और कंटेस्टेंट हंस पड़े. प्रिंस ने आगे कहा कि असल जिंदगी में ऐसी चीजें नहीं होती.'

उनके रिश्ते पर एक और मजाकिया तंज कसते हुए प्रिंस ने कहा, 'असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता. उनके हाव-भाव से ऐसा लगता है जैसे 'निब्बा-निब्बी वाला प्यार' चल रहा हो.'

Advertisement

शिवांगी जोशी ने क्या कहा?

इस कमेंट का जवाब देते हुए शिवांगी ने अपना बचाव किया और कहा कि वह बस हर्षद को शो से बाहर होने से पहले मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थीं. उन्होंने बताया कि वह चाहती थीं कि हर्षद शो में वापस आएं और इसी वजह से उन्होंने वह इमोशनल जेस्चर किया था.

प्रिंस के कमेंट के अलावा, जूरी राउंड के दौरान शिवांगी को कई अन्य आरोपों का भी सामना करना पड़ा. जूरी के एक सदस्य ने दावा किया कि वह 'खैरात' (बिना मेहनत के) में फिनाले तक पहुंची हैं.

मीडिया के एक अन्य प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि दर्शकों को लगा कि शिवांगी ने 'नासमझ होने का नाटक किया' क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आया कि हर्षद प्यार में थे.' इस दावे का जवाब देते हुए शिवांगी ने कहा, 'वह हमेशा से ऐसे ही रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने एक शो में साथ काम किया है और हर्षद हमेशा से अपने दोस्तों के प्रति केयरिंग और प्रोटेक्टिव रहे हैं.

'लॉक अप 2' का फिनाले शिवांगी जोशी और श्रेया कालरा के टॉप 2 में जगह बनाने के साथ हुआ. अंत में, श्रेया को विजेता घोषित किया गया और उन्होंने ट्रॉफी के साथ ₹1 करोड़ का नकद पुरस्कार जीता, जबकि शिवांगी फर्स्ट रनर-अप रहीं.

---- समाप्त ----