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Panchayat Season 5: फुलेरा की कहानी पर लगा ब्रेक! 'पंचायत सीजन 5' पर आया बड़ा अपडेट

प्राइम वीडियो ने पुष्टि की है कि 'पंचायत' सीजन 5 का प्रीमियर 2026 में नहीं होगा. मेकर्स ने बनराकस को शामिल करते हुए एक पोस्ट के ज़रिए यह अपडेट शेयर किया है.

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'पंचायत' सीजन 5 पर अपडेट (Photo: X/@PrimeVideoIN)
'पंचायत' सीजन 5 पर अपडेट (Photo: X/@PrimeVideoIN)

प्राइम वीडियो ने कन्फर्म किया है कि 'पंचायत' का पांचवां सीजन 2026 में रिलीज नहीं होगा. इस खबर की जानकारी एक पोस्ट के जरिए दी गई, जिसमें 'बनराकस' के नाम से मशहूर भूषण शर्मा के किरदार में दुर्गेश कुमार नजर आ रहे हैं.

बनराकस के रूप में दुर्गेश कुमार की एक तस्वीर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'हमें आपको यह बताते हुए खेद है कि 'पंचायत' का अगला सीजन 'कैद' हो गया है.' इसके बाद एक साफ संदेश दिया गया, 'पंचायत' सीजन 5 इस साल रिलीज नहीं होगा.'

यह घोषणा डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा के एक पुराने अपडेट के बाद आई है. उन्होंने 'इंडिया टुडे' को बताया था कि पांचवें सीजन की एडिटिंग चल रही है और यह अक्टूबर या नवंबर के आसपास आ सकता है. उस समय उन्होंने कहा था कि इसकी रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है.

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डायरेक्टर के मुताबिक, 'अभी एडिटिंग का काम चल रहा है. रिलीज की सही तारीख अभी तय नहीं हुई है. यह अक्टूबर या नवंबर के आसपास आ सकता है.'

सीजन 5 से क्या उम्मीदें हैं?
चौथे सीजन में फुलेरा की सत्ता में बदलाव आया था. रघुबीर यादव द्वारा निभाए गए प्रधान जी और नीना गुप्ता द्वारा निभाई गईं मंजू देवी को अपना पद छोड़ना पड़ा, जिससे नए नेतृत्व के लिए रास्ता साफ हो गया.

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सुनीता राजवार द्वारा निभाया गया क्रांति देवी का किरदार गांव की प्रधान बन गईं, और उनके पति 'बनराकस' उनके साथ आ गए. इस बदलाव ने अभिषेक और गांव वालों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दीं, जबकि इससे बनराकस का प्रभाव और बढ़ गया.

डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि चुनाव के नतीजों के बाद अलग-अलग किरदार किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, यह इस नए सीजन में देखने को मिलेगा. 'हर किसी की ज़िंदगी आगे बढ़ेगी. चुनाव खत्म हो चुके हैं. प्रधान जी हार गए हैं. लेकिन कहानी में यह दिखाया जाएगा कि इसके बाद उनकी जिंदगी कैसे आगे बढ़ती है, और बाकी किरदारों की जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं. चुनाव हारने के बाद, एक प्रधान अब गांव में कैसे घूमता-फिरता है? वह क्या करता है?'

जब उनसे पूछा गया कि क्या पांचवां सीजन 'पंचायत' का आखिरी सीजन होगा, तो मिश्रा ने कहा, 'नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है.'

'पंचायत' का अब तक का सफर
'पंचायत' 3 अप्रैल 2020 को रिलीज हुई थी, जिसमें दर्शकों को 'फुलेरा' नाम के एक काल्पनिक गांव से रूबरू कराया गया. इसका दूसरा सीजन 18 मई 2022 को आया, और फिर तीसरा सीजन 28 मई 2024 को रिलीज हुआ.

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चौथा सीजन 24 जून 2025 को रिलीज हुआ और इसने भारत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़ दिए. यह सीरीज़ प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है.

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