The Great Indian Kapil Show 5 Trailer Review: तमन्ना संग कपिल ने किया फ्लर्ट, अजय ने खोला दृश्यम का राज, क्यों नहीं हुई काजोल की कास्टिंग?

कॉमेडियन कपिल शर्मा कई लोगों के चेहरों पर हंसी लाने का काम करते हैं. उनके नेटफ्लिक्स पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' को देख सब एंटरटेन होते हैं. इसमें उनके साथी अलग-अलग किरदार बनकर आते हैं, जो हर सीजन छा जाते हैं. कपिल के शो के अभी तक चार सीजन आ चुके हैं, और सभी एक से बढ़कर एक रहे हैं. अब पांचवे सीजन की तैयारी शुरू हो गई है, जो कल यानी 26 सितंबर को ओटीटी पर आएगा.
कपिल के शो पर सजी सितारों की महफिल
द ग्रेट इंडियन कपिल शो की शुरुआत से पहले मेकर्स ने इसका ट्रेलर रिलीज किया है, जो देखने में काफी मजेदार है. इस बार भी कपिल के शो पर कई सितारों की महफिल जमने वाली है. इनमें तमन्ना भाटिया, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अजय देवगन, श्रिया सरन, विकास दिव्यकीर्ति, पंकज त्रिपाठी, जाकिर खान, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर जैसे नाम शामिल हैं.
कपिल के शो की शुरुआत तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा से होती नजर आई है, जो अपनी नई फिल्म द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट को प्रमोट करने वहां पहुंचे थे. तमन्ना को देखते ही कपिल शर्मा फ्लर्ट करने लगे. उन्होंने एक्ट्रेस के आउटफिट की जमकर तारीफ की. सिद्धार्थ-तमन्ना के अलावा फिल्म की पूरी स्टाकास्ट जैसे मनीष पॉल, अनूप सोनी, श्वेता तिवारी भी इस शो पर आए.
सिद्धू संग रवि शास्त्री-गावस्कर की मस्ती
फिर अगले एपिसोड में दृश्यम 3 की पूरी टीम नजर आई. अजय देवगन अपने साथ श्रिया सरन, ईशा दत्ता, जयदीप अहलावत, और मृणाल जाधव कपिल के शो पर लेकर आए. उनके साथ भी कॉमेडियन और उनके साथी खूब सारी मस्ती करते नजर आए. एक क्लिप में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर एक साथ दिखे, जो कपिल के शो पर जज की कुर्सी पर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू संग मस्ती कर रहे थे.
यानी इस सीजन कपिल के शो पर क्रिकेट से लेकर बॉलीवुड और ओटीटी के कई बड़े सितारे पहुंचने वाले हैं. ट्रेलर काफी मजेदार लग रहा है, तो शो भी रोमांचक होने वाला है. कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक और सुनील ग्रोवर फुल मस्ती करते नजर आएंगे. सुनील ग्रोवर भी अपना हुनर दिखाते हुए कई अलग-अलग किरदार प्ले करेंगे, जिससे लोगों को भी बड़ा मजा आएगा. कपिल का शो हर शनिवार रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर देखा जाएगा.