3 राज्यों में आग का तांडव: रेवाड़ी में 2 फैक्ट्रियां और दिल्ली में बेकरी जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान

हरियाणा के रेवाड़ी के बावल औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर-3 में कल देर रात भीषण आग लग गई. आग ने दो फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया. आग की विकरालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साढ़े चार घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी लपटें बेकाबू रहीं और पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार नजर आ रहा था. हरियाणा से लेकर राजस्थान के भिवाड़ी तक से दर्जन भर दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया.

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देर रात सेक्टर-3 स्थित इन्वर्टर बैटरी चार्जिंग कंपनी 'स्मार्ट स्पेस सॉल्यूशंस' में अचानक लपटें उठने लगीं. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी यूनिट को घेर लिया. वहां मौजूद कर्मचारियों ने फायर सिलेंडरों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन लपटों की तीव्रता के आगे सारे इंतजाम नाकाफी साबित हुए.

कुछ देर बाद आग की चिंगारियां और लपटें उड़कर ठीक बगल में मौजूद 'गुरुकृपा फुटवियर' कंपनी तक पहुंच गईं. चप्पल कटाई की इस यूनिट में भारी मात्रा में रबर और प्लास्टिक जैसा अत्यधिक ज्वलनशील कच्चा माल रखा था. इसके चलते आग ने कुछ ही समय में दूसरी इमारत को भी अपनी चपेट में ले लिया. दो फैक्ट्रियों से उठती आग की लपटों से पूरे बावल इंडस्ट्रियल एरिया में हड़कंप मच गया.

कर्मचारियों को बाहर निकाला गया

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हादसे की सूचना पर बावल, रेवाड़ी और धारूहेड़ा से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. हालात गंभीर होने पर राजस्थान के भिवाड़ी से भी दमकल के वाहन बुलाए गए. देर रात डेढ़ बजे तक दोनों इमारतों से आग की लपटें उठती रहीं. इस घटना के दौरान गनीमत रही कि दोनों कंपनियों में उस वक्त नाइट शिफ्ट का काम नहीं चल रहा था. स्मार्ट स्पेस सॉल्यूशंस में मौजूद गार्ड और 2-3 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई. हालांकि, शुरुआती आकलन में नुकसान करोड़ों रुपये का बताया जा रहा है. प्राथमिक तौर पर आग की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है.

दिल्ली में भी लगी भीषण आग

वहीं, दिल्ली के नारायणा इलाके में भी अचानक आग लगने की घटना से अफरा-तफरी मच गई. नारायणा गांव में एक बेकरी की दुकान में अचानक आग लग गई. जिस वक्त दुकान में आग लगी, उस समय दुकान बंद थी. ऐसे में दुकान के भीतर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है.

आग की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. इसके बाद मौके पर पहुंची एक फायर टेंडर ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग की लपटें काफी तेज थीं और ऊपर की मंजिल तक जा रही थीं, लेकिन फायर ब्रिगेड के समय पर पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया. हालांकि, बेकरी में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया.

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ग्रेटर नोएडा में भीषण आग

ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के धूम मानिकपुर में पेंट बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री में रात करीब 2 बजे भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है. आग की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. समय रहते फैक्ट्री के अंदर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. वहीं, कंपनी में खड़े कुछ वाहन भी आग की चपेट में आ गए. आग पर काबू पाने के लिए 21 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई.

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