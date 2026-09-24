गाड़ी खड़ी करने को लेकर मचा बवाल, Audi हटाने को कहा तो युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, VIDEO वायरल

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में हर्षा सिटी मॉल के बाहर सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि सड़क के बीच ऑडी कार खड़ी थी. इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक युवक ने कार हटाने के लिए कहा. इसके बाद कार सवार युवकों से उसका विवाद हो गया. मामला इतना बढ़ गया कि कार सवार युवकों ने युवक के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. इसके बाद आरोप है कि कार से उतरकर उसके साथ मारपीट की गई. इस दौरान सड़क पर पड़े पत्थर से युवक के सिर पर वार किए जाने से वह घायल हो गया.

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पुलिस के अनुसार, पीड़ित कार्तिक खरबंदा ने इंदिरापुरम थाने में तहरीर दी है. कार्तिक ने पुलिस को बताया कि वह अपने मित्र के साथ कार से जा रहा था. जब वह हर्षा सिटी मॉल के पास पहुंचा तो सड़क पर एक ऑडी कार खड़ी दिखाई दी. कार्तिक के मुताबिक, उसने ऑडी कार को सड़क से हटाने के लिए कहा. आरोप है कि इसके बाद कार में बैठे लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. बात बढ़ने के बाद कार में बैठे लोग नीचे उतरे और उसके साथ मारपीट करने लगे. पीड़ित का आरोप है कि करीब चार-पांच लोगों ने उसके साथ मारपीट की. इसी दौरान सड़क पर पड़े पत्थर से उसके सिर पर वार किया गया. पत्थर लगने से उसके सिर में गंभीर चोट आई.

सड़क पर हुई मारपीट, राहगीरों ने बना लिया वीडियो

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घटना के दौरान मौके से गुजर रहे कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल फोन से बना लिया. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ लोग एक युवक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया. हालांकि, वीडियो में दिखाई दे रही घटना के अलावा सोशल मीडिया पर चल रही अन्य बातों की स्वतंत्र पुष्टि पुलिस की ओर से नहीं की गई है. पीड़ित कार्तिक ने यह भी आरोप लगाया है कि ऑडी सवार युवक कार के अंदर शराब पी रहे थे और नशे की हालत में थे. हालांकि, पुलिस की ओर से इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है.

मामले में पीड़ित की तहरीर के आधार पर इंदिरापुरम पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की. पुलिस के अनुसार, मामले में नामजद राहुल मोहन पुत्र स्वर्गीय कैलाश मोहन, निवासी शक्ति खंड-4, इंदिरापुरम को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसकी उम्र करीब 30 वर्ष बताई गई है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई ऑडी कार को भी सीज कर दिया है.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी राहुल मोहन ने गाड़ी हटाने को लेकर विवाद होने की बात स्वीकार की है. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने गुस्से में मारपीट करने की बात भी स्वीकार की है. अब पुलिस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है. इसके साथ ही आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटाई जा रही है.

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अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी

इंदिरापुरम पुलिस इस मामले में बाकी आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घटना के दौरान कौन-कौन लोग मौजूद थे और मारपीट में उनकी क्या भूमिका रही. फिलहाल एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और ऑडी कार सीज कर दी गई है. पुलिस के अनुसार मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है. सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. इस दौरान युवक के सिर पर पत्थर से वार किए जाने का आरोप है. राहगीरों के बनाए वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

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