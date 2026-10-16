सौरब बेदी और डेलनाज दारूवाला का रिश्ता कंफर्म! शेयर की बोल्ड फोटोज, विवाद के बाद की डिलीट

'स्प्लिट्सविला X6' के कंटेस्टेंट और मॉडल सौरब बेदी ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर डेलनाज दारूवाला के साथ अपनी कुछ करीबी तस्वीरें शेयर करते हुए उनके साथ अपने रिश्ते पर मुहर लगाई. यह बात उस घटना के कुछ दिनों बाद सामने आई है, जब रियलिटी शो में उनकी पार्टनर रहीं निहारिका तिवारी ने कन्फर्म किया था कि अब वे साथ नहीं हैं.

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हालांकि सौरब बेदी ने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने वाली पोस्ट कुछ ही घंटों में डिलीट कर दी

डेलनाज के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए सौरब बेदी ने लिखा, 'इज्जत से कमेंट करना, तुम्हारी भाभी हैं.' हालांकि, कुछ घंटों बाद ही उन्होंने इंस्टाग्राम से यह पोस्ट डिलीट कर दी. बताया जा रहा है कि उनके कमेंट सेक्शन में उम्र को लेकर काफी ट्रोलिंग और आलोचनाएं होने लगी थीं.

इन तस्वीरों में दोनों के बीच के कुछ पर्सनल पल भी दिखे, जिनमें Kiss करना, छुट्टियों पर घूमना और मंदिर जाना शामिल था. सौरब ने अभी तक सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया है कि उन्होंने पोस्ट क्यों हटाई. इसके अलावा डेलनाज ने अपना अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया.

सौरब बेदी और निहारिका के बारे में

बता दें कि'स्प्लिट्सविला X6' में साथ रहने के बाद, सौरब और निहारिका 'शीशा' गाने के ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो में भी एक साथ नजर आए थे. इस गाने को मिट्टा रोर और स्वरा वर्मा ने गाया है. फैंस ने उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया था.

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हालांकि सितंबर में, निहारिका - जो फिलहाल रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में नजर आ रही हैं- ने इंस्टाग्राम पर उनके अलग होने की घोषणा की.

उन्होंने लिखा, 'हमारा सपोर्ट करने वाले सभी लोगों के लिए एक छोटा सा पर्सनल नोट. सौरब और मैं अब साथ नहीं हैं. मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती, और यह साफ कर देना चाहती हूं कि हमारा रिश्ता बिल्कुल भी दिखावा या नकली नहीं था.'

उन्होंने आगे कहा कि उनके बीच जो कुछ भी था, वह सच्चा था और वह हमेशा अपने उस रिश्ते का सम्मान करेंगी. हालांकि, उन्होंने बताया कि उनके भविष्य, पर्सनल ग्रोथ और मानसिक शांति के लिए कुछ फैसले लेना जरूरी था. निहारिका ने लोगों से प्राइवेसी की अपील की और कहा कि उनके अलग होने की बात को किसी बड़े विवाद में न बदला जाए.

इस बीच, सोशल मीडिया यूजर्स ने सौरब और डेलनाज के रिश्ते की टाइमलाइन पर सवाल उठाए हैं. कुछ लोगों ने अगस्त में सौरब द्वारा शेयर की गई मंदिर की एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दावा किया कि उस समय डेलनाज भी उनके साथ थीं, हालांकि तस्वीर में वह दिखाई नहीं दे रही थीं.

हालांकि, इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि सौरब ने निहारिका के साथ धोखा किया था.

डेलनाज दारूवाला कौन हैं?

डेलनाज दारूवाला फैशन इंडस्ट्री की एक अनुभवी हस्ती हैं, जो बैकस्टेज डायरेक्टर और मॉडल कोऑर्डिनेटर के तौर पर अपने काम के लिए जानी जाती हैं. बताया जाता है कि वह बॉलीवुड हस्ती मलाइका अरोड़ा के भी काफी करीब हैं.



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