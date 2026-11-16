Shikhar Dhawan Emotional: बेटे से मिलने को तरसे शिखर धवन, 4 साल से नहीं हुई बात, बोले- ब्लॉक नंबर पर भेजता हूं मैसेज

पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन पत्नी सोफी शाइन संग हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं. उन्होंने सोफी संग दूसरी शादी की है. पहली शादी से उनका एक बेटा जोरावर है. जिसे वो बेहद मिस करते हैं. एक इंटरव्यू में शिखर का बेटे को लेकर दर्द छलका है. उन्होंने बताया कि पिछले 4 साल से उनकी बेटे से बात नहीं हुई है.

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कर्ली टेल्स के हालिया पॉडकास्ट में शिखर ने अपने गुरुग्राम स्थित घर का टूर दिया. बातचीत में शिखर ने सोफी संग पहली मुलाकात, शादी का सफर और बेटे जोरावर के बारे में बात की. शिखर ने बताया कि सोफी उनकी जिंदगी में बड़े बदलाव लेकर आई हैं. सोफी के आने के बाद सब कुछ बदल गया. शिखर ने कहा- एक्स आयशा से सेपरेशन के बाद जब मैं तीन-चार साल तक अकेला था, मैंने अपनी जिंदगी को काफी एंजॉय किया. लेकिन जबसे सोफी मेरी जिंदगी में आई हैं, तब से सब कुछ बदल गया है. मेरी जिंदगी में एक स्थिरता आई है. मेरा रूटीन अच्छा हुआ है. अब मैं ज्यादा अनुशासित हूं. मेरी जिंदगी सुकून से कट रही है.

दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे शिखर

शिखर के मुताबिक, पहली पत्नी आयशा मुखर्जी से अलग होने के बाद उन्होंने दोबारा शादी ना करने की सोची थी. उन्होंने अपने इस फैसले के बारे में सोफी को भी बता दिया था. उनकी पहली मुलाकात दुबई में म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए हुई थी. सोफी ने बताया कि वो शिखर की तरफ अट्रैक्टेड थीं. पहले वो इंडिया शिफ्ट होने को लेकर श्योर नहीं थीं. लेकिन जब आईपीएल शुरू हुआ और शिखर देश से बाहर नहीं जा सकते थे, तब सोफी ने खुद भारत आने का फैसला किया.

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सोफी ने बताया कि वो शिखर से शादी करना चाहती थीं. पर शिखर इसके लिए तैयार नहीं थे. सोफी ने कभी शिखर पर सैटल होने को लेकर दबाव नहीं बनाया. उनका मानना था अगर किस्मत में शादी होना लिखा है, तो होकर रहेगी. शिखर और सोफी ने करीब 2 साल डेट किया. इसके बाद सगाई की. फरवरी 2026 में शादी कर ली.

बेटे को लेकर छलका दर्द

इंटरव्यू के दौरान शिखर बेटे को लेकर इमोशनल हुए. उन्होंने कहा- मैं आज भी उसे ब्लॉक नंबर पर मैसेज भेजता हूं. मैं मैनिफेस्ट करता हूं कि एक दिन वो मेरी जिंदगी में वापस आए. पिछले 4 साल से मेरी उससे कोई बात या संपर्क नहीं हुआ है.

शिखर धवन और उनकी पहली पत्नी आयशा मुखर्जी एक वक्त आइडल कपल माने जाते थे. उनका रिश्ता बुरे नोट पर टूटा. 2021 में वे अलग हो गए थे. 2023 में दोनों को तलाक मिल गया था. कोर्ट ने बेटे की परमानेंट कस्टडी शिखर को नहीं दी. हालांकि पूर्व क्रिकेटर को बेटे से मिलने और वीडियो कॉल के जरिए बात करने का अधिकार दिया.

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