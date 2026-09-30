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'ट्रंप मेरे शुगर डैडी', अमेरिकी नागरिकता के चक्कर में एक्ट्रेस की नौटंकी? जमकर उड़ी खिल्ली

राखी सावंत हैं तो कुछ भी मुमकिन है. बिंदास अंदाज में अपनी बात रखने वाली राखी ने अब डोनाल्ड ट्रंप पर ऐसा अटपटा बयान दे दिया है, जो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया है. जानना नहीं चाहेंगे आप?

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चर्चा में राखी सावंत का बयान (Photo: Social Media)
चर्चा में राखी सावंत का बयान (Photo: Social Media)

OMG...ये क्या बोल गईं राखी सावंत? वैसे राखी हैं, तो कुछ भी कह सकती हैं. आखिर राखी अपने बेबाक अंदाज के लिए ही जानी जाती हैं. वो बिंदास होकर बिना डरे अपने दिल की बातें शेयर करती हैं. राखी ने अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है, जिसके बाद आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे. 

चर्चा में राखी का बयान

राखी सावंत ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप उनके शुगर डैडी हैं. राखी का यह भी कहना है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को अपना पिता मानती हैं. वो चाहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें यूएस की नागरिकता दे दें. 

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फरीदून शहरयार संग बातचीत में राखी ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कई दावे किए. हालांकि, राखी की बातों को सीरियस लेने की गलती नहीं करना...क्योंकि राखी ने ये सब मस्ती मजाक में कहा है. 

दरअसल, इंटरव्यू में राखी से पूछा गया कि उनका डोनाल्ड ट्रंप से क्या रिश्ता है. वो इस बात का खुलासा करें, क्योंकि राखी अक्सर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बयान देती रहती हैं. इस सवाल पर राखी बिना झिझके हुए बोलीं- डोनाल्ड ट्रंप मेरे पापा हैं. वो मेरे शुगर डैडी हैं. 

मां की आखिरी इच्छा
राखी आगे बोलीं- जब मेरी मां का इंतकाल (निधन) हुआ था, उससे पहले मेरी मां ने मुझसे कहा था कि राखी तब तक तिजोरी मत खोलना जब तक मेरा इंतकाल न हो जाए. मां के निधन के बाद जब मैंने तिजोरी खोली तो उसमें मेरी मां के कई सारे जेवर थे. मां के जेवर मैंने अपने भाई-बहन को दे दिए. 

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राखी आगे मजाकिया अंदाज में बोलीं- मेरे लिए तिजोरी में सिर्फ एक चिट्ठी थी. उसमें लिखा था- तुम्हारे पापा सावंत नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप हैं. मैं चाहती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप पापा मुझे स्वीकार कर लें और वहां की नागरिकता मुझे दे दें. 

फैंस ने उड़ाई राखी की खिल्ली

राखी के इन दावों पर फैंस के भी मजेदार रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- झूठ इतनी सफाई से बोलो कि सच बोलने वाला भी घबरा जाए. दूसरे यूजर ने लिखा- ये बात सिर्फ राखी ही बोल सकती हैं. वहीं, कई लोग लाफिंग इमोजी के साथ अपना रिएक्शन दे रहे हैं. 

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