scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सबक सीख लिया..', सौरव गांगुली बनना आसान नहीं! राजकुमार राव ने झेली ट्रोलिंग, तोड़ी चुप्पी

राजकुमार राव को फिल्म दादा के पोस्टर रिलीज के बाद तारीफ से ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया.

Advertisement
X
पोस्टर को लेकर हुई थी आलोचना(Photo-Instagram)
पोस्टर को लेकर हुई थी आलोचना(Photo-Instagram)

एक्टर राजकुमार राव भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली पर बन रही फिल्म 'दादा' में नजर आएंगे. हाल ही में एक्टर ने खुलासा किया कि फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज होने के बाद उन्हें भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. जुलाई में फिल्म का पोस्टर जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर कई फैंस ने इसे एआई जेनरेटेड बताया .

राजकुमार राव ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरन उस बात का जिक्र किया कि कैसे फिल्म का फर्स्ट लुक आने के बाद उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा. उन्होंने बातचीत में दौरान कहा कि फिल्म की टीम को इससे काफी कुछ सीखने को मिला. उन्होंने माना कि पोस्टर को जल्दबाजी में रिलीज नहीं करना चाहिए था.

उन्होंने कहा, 'जिसने भी उस पोस्टर को बनाया, उसे ये सीख मिल गई कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी. उसे काम को थोड़ा और समय देना चाहिए था. उसको एक और सीख मिली की दादा की फैन फॉलोइंग कितनी जबरदस्त है.'

सम्बंधित ख़बरें

प्रहार फिल्म में कसाब के झूठ की पोल भी खोली गई है. (Photo: ITG)
'मैं 17 साल का', कसाब का वो झूठ, जिसे उज्ज्वल निकम ने किया था बेनकाब
Who is Lalit Prabhakar
'प्रहार' में कसाब की दरिंदगी को दिखाने वाला एक्टर कौन? 'आतंकी' बनने की ली ट्रेनिंग, किया ट्रांसफॉर्मेशन
Prahaar Trailer Review
Review: 'दुश्मनों का हिसाब बजरंगबली लेंगे', कोर्टरूम ड्रामा में छाए राजकुमार
Shahid OTT release after 13 years
13 साल बाद OTT पर आई ‘शाहिद’, लेखक ने उठाए सवाल
KBC 18
'गोली मार देता', आतंकी कसाब के लिए बोले अमिताभ, फूटा गुस्सा

राजकुमार राव ने बढ़ते एआई के इस्तेमाल पर भी बातें की और कहा कि ये एक ऑप्शन के तौर पर काम कर सकता है लेकिन इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता. उनका कहना है कि अगर एआई का इस्तेमाल इसी तरह बढ़ता गया तो इससे लाखों लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित हो सकती है.

Advertisement

उन्होंने कहा, 'टेक्नोलॉजी का अपना नफा-नुकसान होता है. एआई आएगा, आप इसे रोक नहीं सकते लेकिन हमे इसे सपोर्टिंग टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए. आप उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं हो सकते है. मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो क्योंकि इससे लाखों लोगों का रोजी-रोटी छीन जाएगी. आप रूम में बैठकर कुछ भी बना सकते है लेकिन इंसानी भावनाओं के साथ बदल नहीं सकते. आप एआई के साथ सब कुछ नहीं बना सकते'

राजकुमार राव, विक्रम मोटवानी के निर्देशन में बनी रही फिल्म दादा में नजर आएंगे. वह लंबे समय से इस बायोपिक की तैयारी में जुटे हैं. फिल्म के लिए उन्होंने सौरव गांगुली के साथ काफी वक्त बिताया और उनके जीवन को करीब से समझने की कोशिश की. फिल्म की शूटिंग के लिए पूरी टीम ने कोलकाता में भी काफी समय बिताया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'सबक सीख लिया..', सौरव गांगुली बनना आसान नहीं! राजकुमार राव ने झेली ट्रोलिंग, तोड़ी चुप्पी |
    हरिद्वार में बारिश के साथ तेज ओलावृष्टि, गाड़ियों के शीशे तक टूटे |
    'आप ही भारत के रियल बॉस...', Starlink विवाद के बीच एलन मस्क ने अंबानी पर फिर साधा निशाना |
    'मैं कराची का रहने वाला हूं...', जबलपुर में युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप, पुलिस जांच में खुली पोल |
    पुतले पर छिड़का पेट्रोल, अचानक उठी लपटें... CEC के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष झुलसे |
    Rawa Kesari Recipe: बनता है सूजी से लेकिन हलवा मत समझना! साउथ इंडियन शादियों की शान है रसीला रवा केसरी, 10 मिनट में ऐसे बनाएं |
    नाना पाटेकर की मौत का बनाया मजाक! तनुश्री दत्ता पर भड़के राजीव, बोले- बहादुरी नहीं बेरहमी है |
    कॉकरोचों की 'हिट लिस्ट' पर कैसे आए ज्ञानेश कुमार? देखें ब्लैक & व्हाइट |
    2 दिन तक आसपास घूमी, भरोसा जीता और 3 दिन के मासूम को ले उड़ी! नोएडा के भंगेल CHC से नवजात चोरी |
    हरियाणा से कौशांबी पहुंचीं रसगुल्ले की 682 पेटियां, खाद्य विभाग ने सील किया पूरा ट्रक
    Advertisement