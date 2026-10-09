'पहले सतीश और अब नान्या..' नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए अनिल कपूर

दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर की मौत की खबर ने पूरे देश को गमगीन कर दिया. उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री और राजनीतिक जगत में शोक की लहर है. नाना पाटेकर के निधन से उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों को गहरा सदमा लगा है. इस दुखद खबर से उनके करीबी दोस्त अनिल कपूर भी बेहद भावुक हो गए.

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नाना पाटेकर की मौत के बाद सभी लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं. अनिल कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपने दोस्त और को-एक्टर नाना पाटेकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर की.

उन्होंने पोस्ट में नाना पाटेकर को प्यार से नान्या कहकर याद किया. उन्होंने लिखा, 'मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया. पहले सतीश और अब नान्या. नान्या, तू अचानक बहुत जल्दी चला गया. दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार हमें छोड़कर हमेशा-हमेशा के लिए चला गया. बहुत याद करूंगा तुझे, लाइफ में, सेट पर, फोन पर ओर बड़े पर्दे पर.'



नाना पाटेकर को खोने का दर्द अनिल कपूर में साफ झलक रहा है. वह अपने करीबी दोस्त को बहुत याद कर रहे हैं. पर्दे पर उनकी जुगलबंदी जितनी शानदार थी, असल जिंदगी में उनकी दोस्ती उससे भी बेहद खास थी. वह इससे पहले अपने करीबी दोस्त सतीश कौशिक को खो चुके हैं और अब नाना पाटेकर को भी.

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नाना पाटेकर और अनिल कपूर की दोस्ती काफी पुरानी है. दोनो ने कई फिल्में साथ में की हैं. दोनों पहली बार साल 1989 में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा में नजर आए थे. इस फिल्म में नाना की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई थी और उन्हें अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था. इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन फिल्म वेलकम में उनकी जोड़ी को दर्शकों का खास प्यार मिला. साल 2007 में रिलीज हुई इस कॉमेडी फिल्म में अनिल कपूर ने मजनू भाई और नाना पाटेकर ने उदय शेट्टी का किरदार निभाया था.

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