Film Wrap: आसमान में गूंजा फिल्म 'हनुमान अंश' का भजन, नीम करोली बाबा की भक्ति में रमीं अपर्णा यादव

आज के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में कई सारी चीजें सुर्खियों में रहीं. सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म हनुमान अंश की रही, जिसने आज बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया. इस फिल्म के सिंगर सुनील लोधी का एक वीडियो वायरल रहा, जिसमें वो फ्लाइट में अपने भजन मैंने तेरे ही भरोसे को गाकर लाइमलाइट लूट रहे हैं.

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वहीं इस फिल्म की पूरी टीम उत्तरप्रदेश के दौरे पर निकली हुई है. हाल ही में वो लखनऊ में थे, जहां उनकी मुलाकात बीजेपी नेता अपर्णा यादव से हुई. सभी ने उनसे मुलाकात की और साथ ही बाबा नीम करोली की याद में भजन भी गाए.

नीम करोली बाबा की भक्ति में रमीं अपर्णा यादव, 'हनुमान अंश' एक्टर को किया तिलक, पति को यादकर हुईं भावुक

नीम करोली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की है. फिल्म जल्द ही 200 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली है. फिल्म की स्टारकास्ट यूपी दौरे पर है, जहां उन्होंने बीजेपी नेता अपर्णा यादव से मुलाकात की.

आसमान में गूंजा 'हनुमान अंश' का भजन, सुनील लोधी के सुरों में डूबी पूरी फ्लाइट

इस समय पूरे देश में जिस फिल्म की चर्चा हो रही है, उसका नाम हनुमान अंश है. फिल्म से जुड़ा हर कलाकार फेमस हो गया है. अब सिंगर सुनील लोधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

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