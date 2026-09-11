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Homemade Facewash: बाजार के महंगे साबुन को कहें बाय, घर पर बनाएं नेचुरल फेसवॉश, चेहरे पर आएगा गुलाबी निखार

Homemade FaceMask: अगर आप भी अपनी स्किन के रूखेपन से परेशान हैं तो यहां हम आपको घर पर ही नेचुरल फेसवॉश बनाने का तरीका बता रहे हैं.

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ऐसे बनाएं स्किन ग्लोइंग (Photo: ITG)
ऐसे बनाएं स्किन ग्लोइंग (Photo: ITG)

बाजार में मिलने वाले ज्यादातर फेसवॉश और साबुनों में सल्फेट, पैराबेन और हार्श केमिकल्स होते हैं, जो त्वचा के प्राकृतिक तेल को छीन लेते हैं. इससे चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां, रूखापन, पिंपल्स और टैनिंग की समस्या होने लगती है. अगर आप अपने चेहरे को बिना नुकसान पहुंचाए अंदर से साफ, हाइड्रेटेड और दमकता हुआ बनाना चाहते हैं तो घर पर ही प्राकृतिक चीजों से केमिकल-फ्री पाउडर फेसवॉश बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

यह होममेड फेसवॉश न सिर्फ आपकी त्वचा से धूल-मिट्टी और एक्स्ट्रा ऑयल को हटाता है, बल्कि नियमित इस्तेमाल से चेहरे पर एक नेचुरल गुलाबी निखार भी लाता है.

घर पर नेचुरल पाउडर फेसवॉश बनाने की सामग्री:

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बेसन - 4 बड़े चम्मच (गंदगी और एक्स्ट्रा ऑयल हटाने के लिए)

लाल मसूर दाल का पाउडर - 2 बड़े चम्मच (डेड स्किन हटाने और ग्लो लाने के लिए)

ओट्स पाउडर - 2 बड़े चम्मच (त्वचा को मॉइश्चराइज और सॉफ्ट करने के लिए)

कस्तूरी हल्दी - 1/2 छोटा चम्मच (एंटी-बैक्टीरियल और निखार के लिए)

सूखा गुलाब पंखुड़ी पाउडर - 1 बड़ा चम्मच (गुलाबी रंगत और ताजगी के लिए)

बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका

पाउडर तैयार करें: एक साफ और सूखे कांच के बाउल में बेसन, मसूर दाल पाउडर, ओट्स पाउडर, हल्दी और गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें.

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स्टोर करें: इस सूखे मिश्रण को किसी एयरटाइट कांच के जार में भरकर रख लें. यह पाउडर महीनों तक खराब नहीं होता और इसमें पानी की एक बूंद भी न जाने दें.

इस्तेमाल करने की विधि: रोज सुबह या शाम को हथेली पर 1 छोटा चम्मच यह पाउडर लें.

ऑयली स्किन के लिए: इसमें थोड़ा सा गुलाब जल या कच्चा दूध मिलाएं.

ड्राई स्किन के लिए: इसमें थोड़ा सा दही या पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं.

अप्लाई करें: इस पेस्ट को गीले चेहरे पर लगाएं और 1 से 2 मिनट के लिए हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें.

धो लें: इसके बाद नॉर्मल पानी से चेहरा धो लें. पहली ही बार में आपको अपनी त्वचा बेहद सॉफ्ट, साफ और तरोताजा महसूस होगी.

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