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Film Wrap: पत्नी सुनीता आहूजा पर बरसे गोविंदा, घटे वजन पर सोहेल खान ने तोड़ी चुप्पी

शनिवार के दिन मनोरंजन की दुनिया में काफी कुछ हुआ. गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के आरोपों पर दो टूक जवाब दिए. वो उनकी बातों से काफी नाराज नजर आए. वहीं सोहेल खान ने अलायंस के बाद अचानक घटे वजन पर चुप्पी तोड़ी.

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गोविंदा, सोहेल खान (Photo: Social Media)
गोविंदा, सोहेल खान (Photo: Social Media)

आज के दिन मनोरंजन की दुनिया में काफी चीजें सुर्खियों में रहीं. सबसे ज्यादा चर्चा 90s के स्टार गोविंदा की हुई, जिन्होंने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के आरोपों के बाद चुप्पी तोड़ी. सुनीता ने गोविंदा और उनकी को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकर को लेकर कई सारी आपत्तिजनक बातें कही थीं, जिसपर गोविंदा ने उन्हें अब अपनी हद में रहने के लिए कहा.

वहीं सोहेल खान अलायंस शो से बाहर आने के बाद अचानक पतले दिखने लगे, जिससे उनका लुक एकदम चेंज हो गया. कई लोगों ने उनके घटे वजन को ओजेम्पिक जैसी दवाओं से जोड़ा. मगर फिर सोहेल ने सामने से इसपर चुप्पी तोड़ते हुए सारी सच्चाई बता डाली.

'अपनी हद में रहिए', सुनीता आहूजा को गोविंदा का दो-टूक जवाब, बोले- आपसे उम्मीद नहीं

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गोविंदा ने अपनी पत्नी के आरोपों पर पहली बार खुलकर बात की थी. इसमें उन्होंने सुनीता आहूजा को अपनी हद में रहने के लिए तो कहा ही, मगर साथ ही साथ इसका भी संकेत दिया कि उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है.

अचानक घटे वजन पर सोहेल खान ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों बदल गया उनका लुक

सोहेल खान ने साफ किया कि 'द अलायंस' में उनके पतले दिखने की वजह ओजेम्पिक नहीं थी. उन्होंने बताया कि शो के पहले हफ्ते में उन्हें पेट की तकलीफ हो गई थी.

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