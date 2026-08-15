scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जम्मू-कश्मीर: पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, 5 IED, 5 IED, AK-47 राइफल बरामद

पुंछ में सुरक्षाबलों ने खुफिया सूचना के आधार पर एक संदिग्ध आतंकी ठिकाना नष्ट कर 5 IED, एक AK-47 राइफल, 7 कारतूस और एक कम्युनिकेशन डिवाइस बरामद किया. सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है.

Advertisement
X
पुंछ में सुरक्षाबलों ने संयुक्त अभियान चलाकर एक संदिग्ध आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया. (सांकेतिक तस्वीर)
पुंछ में सुरक्षाबलों ने संयुक्त अभियान चलाकर एक संदिग्ध आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया. (सांकेतिक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षाबलों ने एक संदिग्ध आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की है. खुफिया जानकारी के आधार पर सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने पुंछ के सुरनकोट सेक्टर के ड्राबा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां यह आतंकी ठिकाना मिला और उसे नष्ट कर दिया गया.

सुरक्षाबलों ने ठिकाने से 5 IED, AK-47 राइफल, AK के कारतूस और एक कम्युनिकेशन डिवाइस बरामद किया. दूसरे विवरण के अनुसार, इलाके में सेना की 16 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया.

तलाशी के दौरान एक गमला टाइप IED, एक गूल टाइप IED, चार छोटे IED, एक छोटा मोटोरोला सेट, एक AK-47 राइफल और 7 राउंड गोला-बारूद बरामद किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Jammu-Kashmir CM Omar Abdullah
'PoK वाले आज भारत में शामिल होने को लड़ रहे होते, अगर...', बोले J-K सीएम
PM Narendra Modi, Lal Kila
'शक्ति की सप्तधारा' से महाशक्ति बनेगा भारत! पीएम मोदी ने बताया रोडमैप
J-K में बादल फटने से आया भयंकर सैलाब, बह गईं सड़कें, देखें मंजर
पाकिस्तान-नॉर्वे की बैठक में जम्मू-कश्मीर का जिक्र, PoK पर चुप्पी!
Aquib Nabi
40 साल बाद श्रीनगर में बड़ा क्रिकेट, शेर-ए-कश्मीर में होगा ईरानी कप

सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई को क्षेत्र में राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा हथियारों और विस्फोटक सामग्री की आवाजाही और इस्तेमाल रोकने की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कल का मौसम: 16 अगस्त को यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, इन इलाकों में बढ़ेगा असर; जानें 19 तक का मौसम |
    लाल किले से PM मोदी के सप्तधारा के मंत्र का विश्लेषण, देखें ब्लैक एंड व्हाइट में |
    PM मोदी ने एक करोड़ युवाओं की AI स्किलिंग का किया ऐलान |
    तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का BRS पर बड़ा हमला, बोले- सरकार गिराने के लिए ‘काला जादू’ करा रहे नेता |
    मोदी सरकार पर खड़गे ने क्या लगाया आरोप? |
    बिहार में शराब के साथ घोड़ा हुआ गिरफ्तार, मचा हड़कंप! |
    जब खाकी के संग थिरकी देशभक्ति... थाने में पुलिस अधिकारियों का जबरदस्त डांस वायरल, देखें खूबसूरत वीडियो |
    'शक्ति की सप्तधारा' से महाशक्ति बनेगा भारत! पीएम मोदी ने लाल किले से बताया पूरा रोडमैप |
    डिज्नी की नई सौगात! अगले तीन साल में लाएंगे इतनी फिल्में-वेब सीरीज, D23 में किया ऐलान |
    ब्रुनेई: सुल्तान ने अपनी बहू से छीनी शाही उपाधि, खराब आचरण पर लिया कड़ा फैसला
    Advertisement