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पत्नी को बेहोशी तक पीटा, फिर तकिए से मुंह दबाकर मार डाला... पति ने मां को मैसेज कर खुद भी लगा ली फांसी

बेंगलुरु के राजागोपाल नगर इलाके में घरेलू विवाद के बाद एक दंपति की मौत का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, पति ने कथित तौर पर पत्नी का तकिए से मुंह दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद उसने अपनी मां को घटना की जानकारी दी और घर में पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी.

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मां को मैसेज के बाद खुला मामला.(Photo: Sagay Raj/ITG)
मां को मैसेज के बाद खुला मामला.(Photo: Sagay Raj/ITG)

बेंगलुरु में घरेलू विवाद के बाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला की कथित हत्या और उसके पति की आत्महत्या का मामला सामने आया है. घटना राजेश्वरी नगर के हेग्गनहल्ली इलाके की बताई जा रही है. मृतकों की पहचान 29 वर्षीय पद्मावती और 32 वर्षीय सुमंत जैन के रूप में हुई है. सुमंत सिविल इंजीनियर था, जबकि पद्मावती एक कैब कंपनी में काम करती थी.

पुलिस के मुताबिक, दंपति के बीच बुधवार रात किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया. आरोप है कि सुमंत ने पद्मावती के चेहरे पर वार किया और फिर तकिए से उसका मुंह दबा दिया. पुलिस को शक है कि इसी वजह से महिला की मौत हुई.

यह भी पढ़ें: बेंगलुरु: सोलो ट्रेक पर निकला टेक प्रोफेशनल लापता, ड्रोन को झाड़ियों में दिखी इंसानी शरीर जैसी वस्तु

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विवाद के बाद बिगड़ी बात

जांच के मुताबिक, सुमंत ने बाद में पद्मावती को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी. जब उसे एहसास हुआ कि पत्नी की सांस नहीं चल रही है, तो वह घबरा गया. इसके बाद उसने कथित तौर पर अपनी मां को फोन कर घटना के बारे में बताया.

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पुलिस के अनुसार, सुमंत ने अपनी मां को एक मैसेज भी भेजा था. मैसेज देखने के बाद उसकी मां ने मकान मालिक से संपर्क किया. इसके बाद जब घर खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए.

घर के हॉल में सुमंत का शव सीलिंग फैन से लटका मिला, जबकि पद्मावती मृत अवस्था में पड़ी थी. सूचना मिलने पर राजागोपाल नगर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लिया.

मां को मैसेज के बाद खुला मामला

पद्मावती मूल रूप से हुब्बल्ली की रहने वाली थी और व्हाइटफील्ड के पास एक कैब कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी. वहीं सुमंत दक्षिण कन्नड़ का रहने वाला था और सिविल इंजीनियरिंग से स्नातक था. दोनों की शादी करीब चार साल पहले हुई थी.

पुलिस को शुरुआती जांच में घरेलू विवाद के बाद हिंसा की आशंका है. हालांकि, महिला की मौत का वास्तविक कारण और दोनों घटनाओं के बीच की पूरी कड़ी अभी स्पष्ट नहीं हुई है.

पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी और घटना के दौरान वास्तव में क्या-क्या हुआ. अधिकारियों के मुताबिक, सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

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राजागोपाल नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पद्मावती की मौत की वजह स्पष्ट करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

पुलिस का कहना है कि फिलहाल घटनाक्रम को लेकर कई सवालों के जवाब बाकी हैं. जांच पूरी होने और मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मौत की सटीक वजह और घटनाओं का क्रम स्पष्ट हो सकेगा.

फिलहाल पुलिस ने घर से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले में उपलब्ध साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है. दंपति की मौत के बाद इलाके में भी इस घटना को लेकर चर्चा है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

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