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'अपनी हद में रहिए', सुनीता आहूजा को गोविंदा का दो-टुक जवाब, बोले- आपसे उम्मीद नहीं

गोविंदा ने अपनी पत्नी के आरोपों पर पहली बार खुलकर बात की थी. इसमें उन्होंने सुनीता आहूजा को अपनी हद में रहने के लिए तो कहा ही, मगर साथ ही साथ इसका भी संकेत दिया कि उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है.

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गोविंदा ने जताई नाराजगी (Photo: Screengrab)
गोविंदा ने जताई नाराजगी (Photo: Screengrab)

गोविंदा और सुनीता आहूजा एक समय पर बॉलीवुड का सबसे फेवरेट कपल माना जाता था. लेकिन अब उनके बीच भी दूरियां आ चुकी हैं. एक्टर के अफेयर को लेकर खूब चर्चा हो रही है, जिससे सुनीता बेहद नाराज हैं. वो लगातार पॉडकास्ट, पैपराजी के जरिए गोविंदा पर बयान दे रही हैं. कुछ दिन पहले गोविंदा एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकर संग नजर आए थे, जिनसे उनकी अफेयर की चर्चा है. ये माहौल देखकर सुनीता से रहा नहीं गया और उन्होंने गोविंदा को लेकर फिर बड़े बयान देने शुरू किए. 

सुनीता आहूजा की बातें सुनकर अब ऐसा लगता है कि गोविंदा भी तंग आ चुके हैं. उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ तीखा रुख अपनाते हुए एक स्टेटमेंट वीडियो जारी किया, जिसमें वो उन्हें फटकार रहे हैं. गोविंदा ने सुनीता के लिए कहा कि वो उनका काम दोबारा शुरू होने से पहले उन्हें बदनाम कर रही हैं. सुनीता ने उनकी हीरोइन कोमल रानी स्वर्णकर के लिए भी बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे गोविंदा नाराज दिखे. 

गोविंदा को बदनाम करने की साजिश?

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इस स्टेटमेंट में गोविंदा ने आगे और भी बातें कहीं. उन्होंने दावा किया कि उनकी पत्नी सुनीता के पीछे किसी गैंग का हाथ है, जो एक्टर को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है. गोविंदा ने कहा- आप आपकी छोटी सी अपेक्षाओं में एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है उसके साथ घात करने में लगी हुई हैं.

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'आपके पीछे जो ग्रुप है, जो गैंग है उनसे सभी वाकिफ हैं. मुझे लगता है की वो वक्फियत जो है वो बहुत ज्यादा खुलकर आगे आ जाएगी. तो आपके लिए भी मैं फिर से कहता हूं कि शोभा नहीं देगा. मुझे ऐसा लगता है की आगे भी शायद आपको मेरी कहीं ना कहीं जरूरत किसी ना किसी मुकाम में पड़ेगी. तो आप कृपया ऐसे बयान, देखिए ये जो पॉडकास्ट चला रही है और ये जो विनती की जा रही है आप थोड़ा सा आपके हद में रहिए. ऐसी आपसे प्रार्थना है. धन्यवाद.'

पत्नी की गालियों से नाराज गोविंदा

गोविंदा ने आगे मीडिया से सुनीता आहूजा की गालियों पर भी बात की. लॉक अप 2 शो के दौरान उन्होंने कई सारी गालियां दी थीं, जो कुछ लोगों के लिए बहुत बड़े शॉक से कम नहीं था. उन्हें गोविंदा की पत्नी का एक अलग रूप देखकर हैरानी हुई. इसके बाद भी सुनीता ने कई आपत्तिजनक बयान दिए, जिससे गोविंदा अब काफी खफा होते नजर आए हैं. 

गोविंदा ने सुनीता की गालियों पर कहा- सुनीता जी आप बहुत ज्यादा मां-बहन की गालियां देने लगी हैं. ईश्वर से आप ऐसी बनाइए कि लोग आपसे प्रेरित हो सकें. यंगस्टर्स जो हैं, आपसे प्रेरित होकर आप जिस तरह व्यवहार करेंगी वो उसे ही फॉलो करेंगे. ऐसा ना हो कि कहीं आपके साथ ही लोग मां-बहन की गालियां देना शुरू करने लगे. ऐसा हुआ तो हम सभी बहुत लज्जित हो जाएंगे. ऐसा मत कीजिए, आपने मां-बहन का नाम सस्ता कर दिया है. आपसे ये उम्मीद नहीं है. 

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