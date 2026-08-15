scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जब खाकी के संग थिरकी देशभक्ति... थाने में पुलिस अधिकारियों का जबरदस्त डांस वायरल, देखें खूबसूरत वीडियो

Ujjain Police dance Video: उज्जैन के नागदा में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिसकर्मी भी ऐसे जश्न मनाते नजर आए कि वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. ध्वजारोहण के बाद मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों ने देशभक्ति गीतों पर कदम से कदम मिलाकर डांस किया और खाकी का एक ऐसा रंग दिखाया, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.

Advertisement
X
झंडारोहण के बाद देश भक्ति गीतों पर जमकर झूमा पूरा थाना.(Photo:Screengrab)
झंडारोहण के बाद देश भक्ति गीतों पर जमकर झूमा पूरा थाना.(Photo:Screengrab)

80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया, वहीं नागदा में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली खाकी भी अलग ही रंग में रंगी दिखाई दी. देशभक्ति और जन सेवा करने वाले पुलिस के जवान स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति तरानों पर कदम से कदम मिलाकर डांस करते दिखाई दिए.

देशभक्ति गीत पर पुलिसकर्मियों ने जमकर डांस किया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में पुलिसकर्मियों का खुशनुमा और जोशीला अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

वायरल वीडियो नागदा थाने का है. बताया जा रहा है कि शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद पुलिसकर्मियों ने देशभक्ति गीत पर जमकर डांस किया.

इस पूरे डांस में एक दो नहीं बल्कि थाने का पूरा बल ही देशभक्ति गीत पर झूमता दिखाई पड़ रहा है. वायरल हो रहा वीडियो थाना परिसर का है. जहां मौजूद हर पुलिसकर्मी नृत्य कर रहे अधिकारियों का उत्साहवर्धन करता दिखाई दे रहा है. कुछ जवान मोबाइल से वीडियो बनाते दिखे तो कुछ ने पुष्पवर्षा के साथ थिरक रहे जवानों का मनोबल बढ़ाया. देखें VIDEO:-



सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और पुलिसकर्मियों के इस अंदाज की तारीफ भी हो रही है.

सम्बंधित ख़बरें

chatgpt helps man find slippers
महाकाल मंदिर में AI का कमाल, ChatGPT ने ढूंढी खोई हुई चप्पल
ujjain 800 girl students protest
उज्जैन में स्कूल शिफ्टिंग पर बवाल! सड़कों पर उतरीं 800 छात्राएं
स्कूल बदला तो छात्राओं को पढ़ाई छूटने का डर.(Photo: Screengrab)
'आंखों में आंसू और जुबान पर...', उज्जैन में 800 छात्राओं ने किया प्रदर्शन
अद्भुत अविश्‍वसनीय अकल्‍पनीय: सावन में नगर भ्रमण पर क्यों निकलते हैं बाबा महाकाल?
'धर्म संसद' के मंच पर 'मुस्कुराके मंडली', अनोखी वेशभूषा से जीता दिल, दिया ये संदेश
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बिहार में शराब के साथ घोड़ा हुआ गिरफ्तार, मचा हड़कंप! |
    जब खाकी के संग थिरकी देशभक्ति... थाने में पुलिस अधिकारियों का जबरदस्त डांस वायरल, देखें खूबसूरत वीडियो |
    'शक्ति की सप्तधारा' से महाशक्ति बनेगा भारत! पीएम मोदी ने लाल किले से बताया पूरा रोडमैप |
    डिज्नी की नई सौगात! अगले तीन साल में लाएंगे इतनी फिल्में-वेब सीरीज, D23 में किया ऐलान |
    ब्रुनेई: सुल्तान ने अपनी बहू से छीनी शाही उपाधि, खराब आचरण पर लिया कड़ा फैसला |
    छत्तीसगढ़ के कलाकार ने की बुलडोजर की तारीफ, CM योगी ने दिया अनोखा जवाब |
    राम मंदिर में झूलनोत्सव के बीच नया ड्रेस कोड लागू, पीले रंग के बिना सिले वस्त्र में नजर आए अर्चक |
    Red Ant Chutney: भारत के इन राज्यों में बड़े शौक से खाई जाती है चींटी की चटनी, प्रोटीन से होती है भरपूर, जानें बनाने का मजेदार तरीका |
    रांची में स्वतंत्रता दिवस पर प्रदर्शनकारी छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा, देखें |
    4 फीट 9 इंच से छोटे खिलाड़ी, 78 साल पुरानी परंपरा... नैनीताल में आजादी के दिन खेला जाता है अनोखा फुटबॉल टूर्नामेंट
    Advertisement