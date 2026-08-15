'मुझे जलाया जाएगा या दफनाया', धर्म बना असीम रियाज से ब्रेकअप की वजह? हिमांशी खुराना का खुलासा

पंजाब की मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल हिमांशी खुराना ने बिग बॉस 13 के अपने को-कंटेस्टेंट असीम रियाज के साथ अपने पुराने रिश्ते और ब्रेकअप को लेकर बड़ा खुलासा किया है. हिमांशी ने बताया कि कैसे अलग-अलग धर्म और रीति-रिवाज उनके रिश्ते में मानसिक तनाव और दूरी की वजह बने. हिमांशी के मुताबिक, पास्ट रिलेशनशिप के दौरान उन्हें अपनी धार्मिक मान्यताओं से समझौता करने का दबाव महसूस हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपनी आस्था को चुनते हुए इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया.

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हाल ही में एक पॉडकास्ट में पारस छाबड़ा से बात करते हुए हिमांशी खुराना ने अपनी उन दिनों को याद किया जब उनके धर्म और आस्था को लेकर बातें होने लगी थीं. पारस ने जब एक्ट्रेस से पूछा कि आपका तो धर्म परिवरर्तन की खबरें भी थी. इस पर एक्ट्रेस ने बताया कि उस दौरान उनसे कहा था कि हिंदू रीति-रिवाज और पूजा-पाठ उस जिंदगी में फिट नहीं बैठेंगे, जिसकी प्लानिंग वे आगे के लिए कर रहे थे.

इन बातों ने हिमांशी पर गहरा मानसिक दबाव डाला और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे अपनी पर्सनल मान्यताओं को पीछे छोड़ सकती हैं? एक्ट्रेस ने कहा, 'एक बात हुई थी, मैं माफी मांगती हूं, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है. किसी की बुराई नहीं कर रही, बस अपना एक्सपीरियंस बता रही हूं. लेकिन वो सिर्फ अपने भी धर्म की बातें करते थे.'

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ऐसा लगा भगवान को धोखा दे रही हूं

पॉडकास्ट के दौरान हिमांशी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि रिश्ते में एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें लगने लगा था कि वे अपने भगवान को धोखा दे रही हैं. इस पर पारस छाबड़ा ने भी सहमति जताते हुए कहा कि बात तो यही हो गई थी कि तुम अपने भगवान को छोड़ दो. हिमांशी ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक रात उनसे कहा गया कि वे अपनी धार्मिक चीजें नहीं कर सकतीं. उस वक्त हिमांशी ने मन ही मन तय कर लिया था कि अलग होने से पहले वे चार धाम और सभी मंदिरों के दर्शन पूरे करेंगी, जैसे वे अपने भगवान को हमेशा के लिए अलविदा कह रही हों.

मन में उठते थे अंतिम संस्कार से जुड़े सवाल

हिमांशी ने बताया कि वे दूसरे धर्म की प्रार्थनाएं पढ़ने को तैयार थीं, लेकिन उनके अंदर की आस्था को बदलना मुमकिन नहीं था. उन्होंने एक्स BF से कहा था कि अगर वे किसी धार्मिक जगह पर माथा टेकेंगी तो उनके मुंह से स्वाभाविक रूप से 'वाहेगुरु' ही निकलेगा या 'ऊं नमः शिवाय' का जाप होगा. इस मानसिक कश्मकश के दौरान हिमांशी के मन में यह सवाल तक उठने लगा था कि मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा- उन्हें जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा?

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रियलिटी शो से शुरू हुआ था लव स्टोरी का सफर

बता दें कि हिमांशी खुराना और असीम रियाज की लव स्टोरी रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' के घर से शुरू हुई थी. दर्शकों ने इस जोड़ी को काफी पसंद किया और यह शो के सबसे चर्चित कपल्स में से एक बन गई थी. लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, दोनों की अलग-अलग सोच और धार्मिक मतभेदों के चलते साल 2023 के आखिर में उनका यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया.

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