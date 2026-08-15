scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मुझे जलाया जाएगा या दफनाया', धर्म बना असीम रियाज से ब्रेकअप की वजह? हिमांशी खुराना का खुलासा

हिमांशी खुराना ने अपने एक्स-BF असीम रियाज के साथ अपने रिलेशनशिप और धार्मिक रीति-रिवाजों में अंतर के कारण आई मुश्किलों के बारे में खुलकर बात की है.

Advertisement
X
धर्म परिवर्तन पर बोलीं हिमांशी (Photo: Screengrab)
धर्म परिवर्तन पर बोलीं हिमांशी (Photo: Screengrab)

पंजाब की मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल हिमांशी खुराना ने बिग बॉस 13 के अपने को-कंटेस्टेंट असीम रियाज के साथ अपने पुराने रिश्ते और ब्रेकअप को लेकर बड़ा खुलासा किया है. हिमांशी ने बताया कि कैसे अलग-अलग धर्म और रीति-रिवाज उनके रिश्ते में मानसिक तनाव और दूरी की वजह बने. हिमांशी के मुताबिक, पास्ट रिलेशनशिप के दौरान उन्हें अपनी धार्मिक मान्यताओं से समझौता करने का दबाव महसूस हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपनी आस्था को चुनते हुए इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया.

हाल ही में एक पॉडकास्ट में पारस छाबड़ा से बात करते हुए हिमांशी खुराना ने अपनी उन दिनों को याद किया जब उनके धर्म और आस्था को लेकर बातें होने लगी थीं.  पारस ने जब एक्ट्रेस से पूछा कि आपका तो धर्म परिवरर्तन की खबरें भी थी. इस पर एक्ट्रेस ने बताया कि उस दौरान उनसे कहा था कि हिंदू रीति-रिवाज और पूजा-पाठ उस जिंदगी में फिट नहीं बैठेंगे, जिसकी प्लानिंग वे आगे के लिए कर रहे थे. 

इन बातों ने हिमांशी पर गहरा मानसिक दबाव डाला और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे अपनी पर्सनल मान्यताओं को पीछे छोड़ सकती हैं? एक्ट्रेस ने कहा, 'एक बात हुई थी, मैं माफी मांगती हूं, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है. किसी की बुराई नहीं कर रही, बस अपना एक्सपीरियंस बता रही हूं. लेकिन वो सिर्फ अपने भी धर्म की बातें करते थे.' 

सम्बंधित ख़बरें

Lalit Modi
बिग बॉस में होगी ललित मोदी की एंट्री? बोले- वकील ने नोटिस भेजा
Who is Dr Zee Khan
PAK 'बिग बॉस' में बवाल मचा रहा MBBS डॉक्टर, बना स्टार
Arshi khan on dating rumour
अफगान क्रिकेटर की दुल्हन बनेगी बोल्ड हसीना? अफेयर पर तोड़ी चुप्पी, बोली- 5 बच्चे...
Bigg Boss 20
बिग बॉस 20: कंटेस्टेंट्स को मिलेगा एक्स्ट्रा जीवनदान, बढ़ेगी TRP!
Lopamudra Raut
एक्ट्रेस के घर 1 करोड़ की चोरी, आरोपी गिरफ्तार, 76 लाख की प्रॉपर्टी जब्त
Advertisement

ऐसा लगा भगवान को धोखा दे रही हूं
पॉडकास्ट के दौरान हिमांशी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि रिश्ते में एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें लगने लगा था कि वे अपने भगवान को धोखा दे रही हैं. इस पर पारस छाबड़ा ने भी सहमति जताते हुए कहा कि बात तो यही हो गई थी कि तुम अपने भगवान को छोड़ दो. हिमांशी ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक रात उनसे कहा गया कि वे अपनी धार्मिक चीजें नहीं कर सकतीं. उस वक्त हिमांशी ने मन ही मन तय कर लिया था कि अलग होने से पहले वे चार धाम और सभी मंदिरों के दर्शन पूरे करेंगी, जैसे वे अपने भगवान को हमेशा के लिए अलविदा कह रही हों.

मन में उठते थे अंतिम संस्कार से जुड़े सवाल
हिमांशी ने बताया कि वे दूसरे धर्म की प्रार्थनाएं पढ़ने को तैयार थीं, लेकिन उनके अंदर की आस्था को बदलना मुमकिन नहीं था. उन्होंने एक्स BF से कहा था कि अगर वे किसी धार्मिक जगह पर माथा टेकेंगी तो उनके मुंह से स्वाभाविक रूप से 'वाहेगुरु' ही निकलेगा या 'ऊं नमः शिवाय' का जाप होगा. इस मानसिक कश्मकश के दौरान हिमांशी के मन में यह सवाल तक उठने लगा था कि मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा- उन्हें जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा?

Advertisement

रियलिटी शो से शुरू हुआ था लव स्टोरी का सफर
बता दें कि हिमांशी खुराना और असीम रियाज की लव स्टोरी रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' के घर से शुरू हुई थी. दर्शकों ने इस जोड़ी को काफी पसंद किया और यह शो के सबसे चर्चित कपल्स में से एक बन गई थी. लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, दोनों की अलग-अलग सोच और धार्मिक मतभेदों के चलते साल 2023 के आखिर में उनका यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Chandra Grahan 2026: 15 दिन में 2 ग्रहण, रक्षाबंधन का भी फंसा! इन 5 राशियों पर मंडराएगा खतरा |
    Castor Oil for Hair Growth: पतले और बेजान बालों से हैं परेशान? अरंडी के तेल में मिलाकर लगाएं ये 5 चीजें, हेयरफॉल पर लगेगी लगाम! |
    स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति गाने पर थिरके बागपत के कॉन्स्टेबल |
    कानपुर में नारियल पानी पीने रुके डिप्टी CM बृजेश पाठक, दुकानदार की उंगली पर पड़ी नजर; फिर पूछा- टिटनेस लगवाया या नहीं? |
    1 लाख का निवेश, 5 साल बाद कितना होगा? SBI-HDFC बैंक दे रहे ये ऑफर |
    चमोली टनल हादसा: पानी में डूबी सुरंग में 2 की तलाश जारी, अब तक 8 की मौत |
    स्वतंत्रता दिवस समारोह में थलपति विजय के साथ नजर आईं अभिनेत्री तृषा कृष्णन |
    राहुल गांधी 22 अगस्त को पुणे जाएंगे, 'छात्रों की गूंज' में इस बार छात्राओं के हक की आवाज |
    स्वतंत्रता दिवस पर टीम इंडिया का धमाका, हॉकी वर्ल्ड कप में वेल्स को 3-1 से रौंदा, कप्तान ने बिखेरा जलवा |
    31 दिनों में 7.98 लाख ने खरीदा स्कूटर, सबसे ज्यादा इस कंपनी की हुई सेल
    Advertisement