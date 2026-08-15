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अचानक घटे वजन पर सोहेल खान ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों बदल गया उनका लुक

सोहेल खान ने साफ किया कि 'द अलायंस' में उनके पतले दिखने की वजह ओजेम्पिक नहीं थी. उन्होंने बताया कि शो के पहले हफ्ते में उन्हें पेट की तकलीफ हो गई थी.

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सोहेल खान ने वजन पर तोड़ी चुप्पी (Photo: Instagram/vriddhipatwa)
सोहेल खान ने वजन पर तोड़ी चुप्पी (Photo: Instagram/vriddhipatwa)

बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान ने हाल ही में अपने अचानक घटे वजन को लेकर सामने आ रही खबरों और फैंस की चिंताओं पर चुप्पी तोड़ी है. रियलिटी शो 'द अलायंस' की पार्टी से सोहेल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फैंस उनके काफी दुबले अवतार को देखकर हैरान थे. अब इस पर एक्टर का रिएक्शन आया है.

बीते दिनों  इंटरनेट पर उनकी सेहत को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं और मीम्स भी बन रहे थे. इन तमाम चर्चाओं पर विराम लगाते हुए 55 साल के सोहेल खान ने खुद सामने आकर चुप्पी तोड़ी है.

सोहेल खान ने क्या कहा?
अलायंस खत्म होने के बाद रखी गई पार्टी से आई तस्वीरों में सोहेल खान काफी पतले नजर आ रहे थे, जिसके बाद सोशल मीडिया यूज़र्स उनके लुक पर कमेंट करने लगे और उनसे वजन कम होने की वजह पूछने लगे. देखते ही देखते उनकी सेहत को लेकर फैंस के बीच चिंता बढ़ गई और इंटरनेट पर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अपनी सेहत को लेकर चल रही खबरों पर बात करते हुए सोहेल खान ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि 'द अलायंस' में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल होना उनका पहला रियलिटी शो अनुभव था. शुरुआत में घर के अंदर जाने के बाद उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया (बंद जगह में होने वाली घबराहट) का सामना करना पड़ा, जिससे वे काफी असहज हो गए थे.

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नहीं किया दवाइयों का इस्तेमाल
सोहेल ने खुलासा किया कि घर के माहौल और घबराहट के बीच उन्हें पेट से जुड़ी बीमारी भी हो गई. उन्होंने बताया कि शो के पहले ही हफ्ते से वे बीमार चल रहे थे, लेकिन घर के सदस्यों से मिले प्यार और अपनापन के कारण वे पूरे पांच हफ्तों तक शो में टिके रहे और अपनी बीमारी के बावजूद हर मोड़ पर डटे रहे.

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अक्सर सेलेब्स पर वजन घटाने वाली दवाओं के इस्तेमाल का आरोप लगता है, लेकिन सोहेल ने साफ कर दिया कि उन्होंने ओज़ेम्पिक या किसी फैट बर्नर का इस्तेमाल नहीं किया है. उन्होंने बताया कि शो के चैलेंजेस पूरे करने के लिए उन्हें अपने खाने-पीने पर सख्त कंट्रोल रखना पड़ा. सोहेल ने कहा कि वे शो में बने नए दोस्तों और परिवार के साथ आखिरी तक जुड़े रहना चाहते थे, इसलिए वे अपने स्वास्थ्य को संभालते हुए आगे बढ़े. उन्होंने कहा कि वजन प्यार और अपनापन के दम पर घटा है, न कि किसी दवा से.

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