कल का मौसम: 16 अगस्त को यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, इन इलाकों में बढ़ेगा असर; जानें 19 तक का मौसम

उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है. 16 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

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15 अगस्त को भी प्रदेश में बारिश का असर देखने को मिला. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई थी. पूर्वी यूपी में भी कई जगह बारिश के आसार रहे. मौसम संबंधी चेतावनी में पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई.

16 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम?

16 अगस्त को भी यूपी में बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. वहीं, कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है.

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मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 16 से 17 अगस्त के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इनमें गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी समेत आसपास के कई इलाके शामिल हैं.

जबकि प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास दास नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं जिलों में भी तेज बारिश का असर देखने को मिल सकता है.

17 और 18 अगस्त को भी बारिश से राहत नहीं

16 अगस्त के बाद भी मौसम का मिजाज बदलने की संभावना कम है. 17 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. दोनों हिस्सों में कुछ जगह भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना भी बनी रहेगी.

18 अगस्त को भी पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. यानी अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के लोगों को बारिश से पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

19 अगस्त को कुछ कमी के संकेत

19 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधि कुछ कम हो सकती है. यहां कुछ स्थानों पर बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

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हालांकि, पूर्वी यूपी में बारिश का असर बना रह सकता है. वहां कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है.

आंधी और बिजली गिरने से रहें सावधान

बारिश के साथ कई इलाकों में गरज-चमक और वज्रपात का खतरा भी बना हुआ है. ऐसे में खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह है.

कुल मिलाकर 16 अगस्त से अगले कुछ दिनों तक यूपी में मानसून सक्रिय रहने वाला है. 15 अगस्त से शुरू हुआ बारिश का दौर 16, 17 और 18 अगस्त को भी जारी रह सकता है. खासकर पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है.

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