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'ब्रेकिंग बैड' के मशहूर एक्टर के सुसाइड से सदमे में फैंस, आखिरी दिनों का वीडियो हुआ वायरल

ब्रेकिंग बैड स्टार आरजे मिट्टे ने सुसाइड कर ली है. वह ब्रेकिंग बैड में वॉल्टर व्हाइट के बेटे का किरदार निभाकर दुनियाभर में मशहूर हो गए थे.

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आरजे मिट्टे की मौत से फैंस निराश. (Photo-Instagram)
आरजे मिट्टे की मौत से फैंस निराश. (Photo-Instagram)

मशहूर अमेरिकी टीवी सीरीज ब्रेकिंग बैड में 'वॉल्टर व्हाइट जूनियर' के किरदार से पहचान बनाने वाले एक्टर आरजे मिट्टे नहीं रहे. कहा जा रहा है कि उन्होंने 34 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली. अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

इस वीडियो में आरजे मिट्टे को उनके दोस्त और ब्रेकिंग बैड में उनके को-एक्टर लुईस मोनकाडा के साथ मेक्सिको में एक हॉट एयर बैलून पर देखा जा सकता है. इस वीडियो में दोनों काफी हंसी-मजाक करते नजर आ रहे हैं. लेकिन मिट्टे को साथ ही दुखी और हताश भी देखा जा सकता है. 

यह वीडियो उनकी मौत से कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है, जो अब चर्चा में बना हुआ है. इस वीडियो के वायरल होने पर एक बार फिर मेंटल हेल्थ चर्चा में आ गया है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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वॉल्टर व्हाइट जूनियर के किरदार से हुए थे मशहूर

आरजे मिट्टे ने 2008 में शुरू हुई सीरीज ब्रेकिंग बैड में वॉल्टर व्हाइट के बेटे वॉल्टर व्हाइट जूनियर की भूमिका निभाई थी. उनके किरदार को फ्लिन नाम से भी जाना जाता था. सीरीज की कहानी एक ऐसे हाई स्कूल शिक्षक वॉल्टर व्हाइट के इर्द-गिर्द घूमती है, जो गंभीर बीमारी का पता चलने के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखता है. इस सीरीज के बाद मिट्टे को घर-घर में पहचान मिली और उन्होंने खूब शोहरत भी हासिल की. उनकी एक्टिंग को दर्शक ने खूब पसंद किया था.

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'ब्रैकिंग बैड' 2008 से 2013 तक टेलीकास्ट हुआ था. इस सीरीज ने 16 एमी अवॉर्ड अपने नाम किए थे. 'ब्रेकिंग बैड' के अलावा वह 2021 में रिलीज हुई फिल्म 'ट्रायम्फ' में भी नजर आए थे. इस फिल्म में उन्होंने सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रहे एक हाई स्कूल पहलवान का किरदार निभाया था. मिट्टे खुद सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित थे और वो जिंदगीभर दिव्यांगों के हक के लिए काम करते रहे.

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