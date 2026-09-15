पुराने प्यार का लालच, टाइम डकैती... एवेंजर्स एंडगेम में ही था डूम्सडे का संकेत, फिर होगी रिलीज

इस साल की सबसे बड़ी और मच-अवेटेड मार्वल फिल्म 'एवेंजर्स डूम्सडे' बस कुछ ही महीनों बाद थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का क्रेज किस लेवल तक पहुंचा हुआ है, ये कह पाना भी मुश्किल है. मेकर्स अपनी फिल्म की हाइप बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं. कुछ दिनों बाद वो अपना एक बड़ा दांव खेलने वाले हैं, जिसे देखने के लिए हर कोई एक्साइटेड है. MCU अपनी सबसे कमाऊ फिल्म 'एवेंजर्स एंडगेम' री-रिलीज करने वाला है.

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डूम्सडे का इंतजार अब होगा खत्म

एवेंजर्स एंडगेम एक नए टाइटल 'एवेंजर्स एंडगेम एनकोर' से सिनेमाघरों में लगने वाली है. MCU के कर्ता-धर्ता केविन फाइगी और डूम्सडे बनाने वाले जो-एंथनी रूसो ने बताया है कि इस फिल्म को देखना क्यों जरूरी है. एवेंजर्स एंडगेम एनकोर में चार मिनट के एक्स्ट्रा फुटेज डाले गए हैं, जो दिसंबर में आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे की झलक भी दिखाएगी. इस फिल्म से लोगों को ये पता चलेगा कि आखिर क्यों डॉ.डूम आने वाला है.

साल 2019 में जब एवेंजर्स एंडगेम रिलीज हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि उसके सात साल बाद डूम्सडे जैसी कोई बला उनकी तरफ आने वाली है. डॉ.डूम जो मार्वल का सबसे खतरनाक विलेन माना जाता है, वो किसी अनोखे मकसद के साथ आने वाला है जिसे एवेंजर्स के लिए भी रोकना नामुमकिन सा होगा. उसका मकसद उन लोगों की जिंदगी खत्म करना है, जिन्होंने दूसरों की जिंदगी उनसे छीनी है. डूम्सडे का खतरा आने वाला है, इसका अंदाजा एंडगेम में ही लग गया था जो फैंस अब नोटिस कर रहे हैं.

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कैसे एंडगेम से शुरू हुआ था एवेंजर्स का अंत?

एवेंजर्स एंडगेम में एक नहीं, बल्कि दो बार डूम्सडे का हिंट मिल चुका था. सबसे पहला हिंट, जब एवेंजर्स टाइम डकैती के लिए इनफिनिटी स्टोन्स को ढूंढने के लिए निकलते हैं. इसमें जब ब्रूस बैनर यानी हल्क का सामना 'सोर्सरर सुप्रीम' द एंशिएंट वन से हुआ था. उन्होंने हल्क को समझाया था कि इनफिनिटी स्टोन्स समय रेखा को नियंत्रण में रखने के काम आते हैं.

अगर एक भी स्टोन को उसकी जगह से हटाया, तब एक दूसरी खतरनाक रियलिटी का निर्माण हो जाएगा. इससे एक रियलिटी को फायदा हो सकता है, मगर दूसरी नई वाली नुकसान में जा सकती है. हल्क उन्हें समझाता है कि वो वापस उन स्टोन्स को उसी जगह वापस रख देगा, जहां से लिए गए थे. अब चूंकि एवेंजर्स ने सभी स्टोन को उनकी जगह से हटाकर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए कुछ यूनिवर्स को नुकसान पहुंचा होगा.

कैप्टन अमेरिका का लालच पड़ेगा भारी

दूसरा हिंट, फिल्म के अंत में मिला था जब कैप्टन अमेरिका सभी इनफिनिटी स्टोन्स को उनकी जगह वापस रखने जाता है. ये काम वो पूरा कर तो लेता है, लेकिन उसी में वो अपने पुराने प्यार पैगी कार्टर के पास वापस पहुंच जाता है जिससे वो जुदा हुआ था. वो पैगी के साथ अपनी खोई हुई जिंदगी गुजारता है, और बूढ़ा स्टीव रॉजर्स बनकर सभी से मिलता है.

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कैप्टन अमेरिका की यही गलती डॉ.डूम का बुलावा है. क्योंकि उसने वो जिंदगी जीने की कोशिश की, जो एक समय पर वो नहीं जी पाया. लेकिन पैगी के साथ जिंदगी बिताने की लालच में उसने टाइम स्टोन का गलत फायदा उठाया. अब डूम्सडे में वो इसी गलती की सजा भुगतेगा. ये हिंट आप अपनी आंखों से 25 सितंबर को सिनेमाघरों में देख सकेंगे, जब एवेंजर्स एंडगेम एनकोर रिलीज होगी.

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