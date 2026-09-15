scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तान की 14 चौकियों पर BLA ने किया कब्जे का दावा, हथियार भी लूटे

बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तान की 14 सैन्य चौकियों पर कब्जे का दावा किया है. संगठन के मुताबिक, तीन महीने में अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की गई. इन दावों से जुड़े वीडियो भी जारी किए गए हैं.

Advertisement
X
पाकिस्तानी चौकी पर BLA ने किया कब्जे का दावा. (representational image)
पाकिस्तानी चौकी पर BLA ने किया कब्जे का दावा. (representational image)

पाकिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने बड़ा दावा किया है. बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) का कहना है कि उसने पिछले तीन महीनों में पाकिस्तानी सेना की 14 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर लिया है. इतना ही नहीं, इन चौकियों को पूरी तरह तबाह करने के साथ वहां रखे हथियार भी लूट लिए गए हैं.

इस दावे के समर्थन में एक वीडियो भी सामने आया है. इस फुटेज में BLA के लड़ाके पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर कब्जा जमाते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इन पोस्टों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है. विद्रोही गुट का कहना है कि यह सारी कार्रवाई सुनियोजित तरीके से की गई है.

खास बात यह है कि BLA ने जिन इलाकों में इन चौकियों के तबाह होने और कब्जा करने का दावा किया है, उनमें रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाने वाला क्वेटा-तफ्तान व्यापार मार्ग भी शामिल है. यह मार्ग व्यापार और सैन्य आवाजाही दोनों के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है.

 

 

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चाय से सब्जी तक... महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट! चीनी-प्याज के बाद अदरक-लहसुन भी महंगे |
    पुराने प्यार का लालच, टाइम डकैती... एवेंजर्स एंडगेम में ही था डूम्सडे का संकेत, फिर होगी रिलीज |
    झारखंड, गुजरात और फिर ईंट भट्ठा... नाबालिग से हैवानियत की कंपा देने वाली कहानी |
    क्या AI छीन लेगा हेयर ड्रेसर की नौकरी? वायरल वीडियो ने छेड़ी बहस |
    यूपी कैडर की IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा मंजूर, सोशल मीडिया पर लिखी ये बात |
    मुंबई की सड़कों पर दिनभर भीख मांगते रहे 5 हजार करोड़ की दौलत वाले बीजेपी विधायक, देखें VIDEO |
    पाकिस्तान की 14 चौकियों पर BLA ने किया कब्जे का दावा, हथियार भी लूटे |
    सलमान खान ने भाई सोहेल के घर किए गणपति बप्पा के दर्शन |
    जोधपुर-अलवर-अजमेर-पाली... राजस्थान के 10 नगरनिगमों में 4 में हंग स्थिति, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू |
    राजस्थान निकाय चुनाव में BSP की 19 सीटों पर जीत, मायावती बोलीं- धांधली न होती तो...
    Advertisement